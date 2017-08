Der Süden verliert im Fluglärm-Poker an allen Fronten

Jetzt ist es definitiv. Nach dem vor 15 Jahren eingeführten Südanflug kommt nun auch der Südstart geradeaus. Am Mittwoch hat ihm der Bundesrat mit dem für die Entwicklung des Flughafens Zürich massgeblichen zweiten Sachplan Infrastruktur der Luftfahrt (SIL 2) den Weg geebnet. Er ist fast identisch mit dem Entwurf, den die Landesregierung im September 2016 präsentierte.

Demnach wird in Zukunft auf der Piste 16 bei Bise und Nebel abgeflogen. Das bedeutet pro Jahr rund 8000 Südstarts wegen Bise und etwa 5000 Südstarts bei Nebel. Der Bundesrat begründet seinen Beschluss mit «der Verbesserung der Sicherheitsreserven». Wenn bei Bise und Nebel in Richtung Süden gestartet werde, verringere sich die Gefahr kreuzender Flugzeuge auf den Rollpisten und in der Luft.

Kanton nur teilweise erhört

Der Bundesrat hat zudem die Verlängerung der nach Westen ausgerichteten Piste 28 von 2500 auf 2900 Meter genehmigt. Damit könnten auch die grossen Langstreckenflugzeuge bei schlechteren Bedingungen wie bei Nässe auf dieser Piste landen.

Nur in einem Punkt hat der Bundesrat seinen Entwurf nach dem Vernehmlassungsverfahren angepasst. Auf Antrag des Kantons Zürich wird nach dem Südstart auf die Rechtskurve direkt über dem Stadtzentrum verzichtet. Kein Gehör fand der Zürcher Regierungsrat mit seinem Veto gegen Südstarts bei Nebel. Starts bei Nebel bedeuteten nie einen Sicherheitsgewinn, kommentierte Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) im Februar die Stellungnahme des Kantons zu SIL 2.

Hingegen sprach sich der Regierungsrat für eine Verlängerung der Piste 28 aus – zum Frust der Gemeinden im Osten des Flughafens.

Noch ein Tiefschlag

Die grössten Verlierer von SIL 2 sind aber die Gemeinden im Süden des Flughafens. Dazu zählen die Bezirke Meilen und Horgen. All ihr Widerstand und jener von 4500 Privaten aus der Region blieb ungehört. Im Zentrum stand neben der zusätzlichen Lärmbelästigung die Kritik, wonach dem Flughafen mit SIL 2 ungebremste Kapazitätserhöhungen ermöglicht würden.

Noch schlimmer: Zu den erwarteten 13000 Südstarts erhält die Region Zürichsee nun auch den Fluglärm, der sich gemäss erstem Entwurf mit der Rechtskurve über Zürich hätte verflüchtigen sollen.

Stellungnahmen der betroffenen Gemeinden und Lärmschutzverbände folgen. (landbote.ch)