Der Zürcher Wirtschaft gehts gut - deutlich weniger Arbeitslose

Der Arbeitsmarkt hat sich 2017 «aufgehellt», teilt das Zürcher Amt für Wirtschaft und Arbeit (Awa) mit. Auch wenn die Zahlen im Dezember saisonalbedingt etwas angestiegen sind, liegen sie deutlich tiefer als im Dezember 2016. Aber es ist nicht alles Gold was glänzt. In der Region Zürichsee weist einzig die Goldküste schlechtere Werte auf als im Vorjahr. Zum Vergleich: In der Schweiz verringerte sich die Zahl der Arbeitslosen im Jahr 2017 um 8 Prozent, im Kanton Zürich um 6,9 Prozent, im Kanton St. Gallen sogar um 9,3 Prozent.

In der Region Zürichsee machte das Linthgebiet den grössten Verbesserungssprung: Waren es vor einem Jahr noch 879 Arbeitslose, sind es jetzt 826, also 6 Prozent weniger Arbeitslose. Im Bezirk Horgen lebten Ende Dezember 2286 Arbeitslose, 44 oder 1,8 Prozent weniger als im Vorjahr. Im Bezirk Meilen hingegen stieg die Zahl um 2,4 Prozent an von 1146 auf neu 1474 Arbeitslose. Hier ist die Quote mit 2,8 Prozent auch um 0,1 Prozentpunkte höher als im Dezember 2016. Im Bezirk Horgen blieb sie mit 3,4 Prozent gleich hoch, im Linthgebiet verringerte sie sich um 0,1 Prozentpunkte auf 2,2 Prozent.

Soziodemografische Indikatoren könnten erklären, weshalb im Bezirk Meilen die Uhren im Arbeitsmarkt anders liefen. Gemäss Regionalem Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) Meilen hätten sich «insbesondere Personen aus der Finanzbranche, vor allem mit Kaderfunktionen, aber auch Personen aus dem Handel und Verkauf überdurchschnittlich oft arbeitslos gemeldet». Die Zunahme von befristeten Verträgen für Fach- und Kaderkräfte sorge für mehr Wiederanmeldungen auf dem RAV Meilen.

Das Schlimmste überstanden

Der Jahresvergleich gibt auch überregional Aufschluss über die angezogene Konjunktur. Im Kanton Zürich fiel die Arbeitslosenquote auf 3,6 Prozent (-0,1), im Kanton St. Gallen auf 2,4 Prozent (-0,2) und in der Schweiz auf 3,3 Prozent (-0,2). Dieser positive Trend sollte sich 2018 forsetzen. Sowohl das Zürcher Awa als auch die St. Galler Fachstelle für Statistik rechnen mit weiterer Entspannung im Arbeitsmarkt.

Im November ergab eine Umfrage der ZSZ, dass in der Region das Schlimmste nach dem Frankenschock überstanden ist. Die Wirtschaft am See wächst, die Unternehmen investieren in neue Arbeitsplätze. Auch die Leiter der RAV Thalwil, Meilen und Rapperswil-Jona blicken zuversichtlich in die Zukunft. (Zürichsee-Zeitung)