Der unvollendete «Landmann-Coup»

Wenn man ihn wolle, könne man ihn haben. Sinngemäss so beantwortete Valentin Landmann in einem Zeitungsinterview Ende Januar die Frage, ob er trotz seiner 67 Jahre nicht doch noch Lust hätte, in die Politik einzusteigen. Dieses Interview las auch der Stadtzürcher SVP-Gemeinderat Urs Fehr, Präsident der Sektion Kreis 7+8. Er witterte eine Chance für seine Partei. Allerdings gab es damals noch keine Alarmstimmung, denn die katastrophalen Wahlergebnisse in den Gemeindewahlen waren noch unbekannt. So einen wie Landmann könnte die Partei gebrauchen, sagte er sich: eine bekannte Persönlichkeit, die hinreichend viel Übereinstimmung mit der SVP hat und endlich auch mal Fremdstimmen einbringt.

Fehr rief Landmann an und fragte, ob er wirklich wolle. Und dieser wollte. Fehr besprach sich kurz mit seinen Vorstandskollegen der Kreispartei – und die Sache schien geritzt. Bald figurierte Landmann auf Platz 2 der SVP-Kantonsratsliste der Stadtpartei 7+8. Damit das ging, musste Landmann zuerst noch in die SVP eintreten, was er auch tat. Dort war er übrigens schon mal kurze Zeit als Student. Kurzzeitig gastierte er in den Achtzigern auch in der FDP.

Nur keine Langweiler

«Ich wollte Farbe in die Partei bringen», sagt Immobilienunternehmer Urs Fehr, in seiner Partei bekannt für Sololäufe. Er wisse, dass Landmann, der bunte Hund der Anwaltsszene, auch polarisiere. Das mache aber gar nichts: «Schlimm sind nur die Langweiler.» Fehr sagte diese Sätze gestern Nachmittag am Telefon im Spital. Dorthin hatte man ihn am Vorabend gebracht wegen eines schlimmen Vorfalls, wie er sagt. (Was genau, gehe niemanden etwas an.) Erholungszeit gönnte er sich dann keine. Denn am Abend wollte er von der SVP-Mitgliederversammlung die fertige Kantonsratsliste absegnen lassen. Er war sicher, dass es gelingen würde: «Alles andere wäre ein Affront», sagt er. Doch die Versammlung wollte sich nicht vor vollendete Tatsachen stellen lassen, wie sich zeigte (siehe Kasten). Die Liste ist vorerst nur ein Vorschlag und keine Nomination. So oder so muss die Kantonalpartei ihren Segen noch geben. Möglich ist, dass Landmann auch in einen anderen Wahlkreis abkommandiert wird. Auf Platz 1 der provisorischen Liste steht Urs Fehr. Warum er und nicht Landmann? «Es wäre komisch gewesen, einen Neuen gleich auf den ersten Platz zu setzen», sagt Fehr. Weil Landmann als Anwalt viele Fremdstimmen – wohl auch von links – hole, werde ihn der Neue auf der Liste über­holen. «Macht aber nichts, mir geht es um die Sache.»

Der Wahlkreis 7+8 ist nur einer von 18 Wahlkreisen im Kanton. Mit sechs zu vergebenden Stimmen ist er klein. Kommt dazu, dass die SVP hier mit nur einem einzigen Sitz dasteht. SP und FDP geben den Ton an. Nach dem jüngsten Wahldebakel muss die SVP froh sein, wenn sie das Mandat halten kann. Die weiteren Leute auf der SVP-Liste sind unbekannte Grössen: Camille Lothe (Platz 3), Lukas M. Wehrli (4), Jean-Marc Jung (5) und Marina Berini-Eggenberger (6). Fehr sagt, Landmann sei mit Platz zwei sofort einverstanden gewesen. Und: «Er ­wäre auch mit Platz drei oder vier zufrieden gewesen.»

Keine Absprache

Was aber ist mit SVP-Kantons­rätin Nina Fehr Düsel, 2015 im Stadtkreis 7+8 gewählt? Sie verlegte den Wohnort nach Küsnacht. Daher wäre es naheliegend, dass sie dort kandidiert. Gestern Nachmittag am Telefon gibt sie sich ahnungslos, was die provisorische Liste anbetrifft. Sie wisse nur, dass Landmann darauf figurieren soll, nicht aber, ob es um eine definitive Nomination gehe oder nicht. Obwohl sie in Küsnacht wohne, sei es weiterhin möglich, dass sie auf die Liste des Wahlkreises 7+8 komme. Hat Urs Fehr mit ihr gesprochen, bevor er ihr Landmann vor die Nase setzte? Nein, sagt die Kantonsrätin. Später an der Versammlung bestritt dies Urs Fehr.

Will Nina Fehr Düsel auf die SVP-Liste im Wahlkreis Meilen, worauf sie als Bisherige «moralisch» Anspruch hat, kommt es dort zu einem Gerangel. 2015 machte die SVP vier Sitze. Bewerber gibt es – Fehr Düsel eingerechnet – sechs, und zwar alles Bisherige: Hans-Peter Amrein, Christian Hurter, Tumasch Mischol, Bruno Amacker, Nina Fehr Düsel und Domenic Ledergerber. Letzterer ist als Nachfolger vorgesehen von Theresia Weber-Gachnang, die vorzeitig zurücktritt, damit Ledergerber bei den Wahlen 2019 ebenfalls als Bisheriger starten kann. Gut möglich also, dass ein oder zwei von ihnen abgewählt werden. Es sei denn, die SVP legt stark zu.

Stellt sich die Frage, weshalb Landmann nicht einfach auf der Liste der Stadtkreispartei 6+10 kandidiert, wo ja auch sein Wohnort liegt. Das hätte den Vorteil, dass Nina Fehr Düsel als Bisherige am angestammten Ort kandidieren könnte – dann natürlich vor Urs Fehr auf Platz 1. Die Antwort auf die Frage ist banal: weil Urs Fehr eben als Erster zum Telefonhörer griff und Landmann zu einer Kandidatur in seinem Wahlkreis 7+8 einlud. Landmann selber ist es egal. Er geht dorthin, wo man ihn will. (Zürcher Regionalzeitungen)