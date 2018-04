«Die Kinder lieben das neue Fach»

Das Lehrmittel

Nicht alle Hefte rechtzeitig fertig





Die vier «Connected»-Bände für den Medienunterricht erscheinen über vier Jahre hinweg: «Connected 2» (für die 6. Klasse) im Jahr 2019, Band 3 (für die 7. Klasse) 2020 und Band 4 (für die 8./9. Klasse) 2021.



Im Kanton Zürich startet das Fach Medien und Informatik für die Sekundarstufe bereits im Schuljahr 2019/20. In jenem Jahr steht «Connected» der 7. Klasse noch nicht zur Verfügung. Zur Überbrückung bietet das Volksschulamt in Zusammenarbeit mit dem Lehrmittelverlag Zürich auf seiner Website Unterrichtsmaterial an. Die Links sollen per Ende Jahr aufgeschaltet werden. (hz)