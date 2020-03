Die verkauften Kinder aus Sri Lanka – vermittelt in Jona

«Eine Anerkennung des Schmerzes einer ganzen Generation»

Der Verein «Back to the Roots», in dem sich rund 500 Adoptierte aus Sri Lanka zusammengeschlossen haben, begrüsst den wissenschaftlichen Bericht zur fragwürdigen Adoptionspraxis der 1980er-Jahre.



Es sei «ein erster Schritt zur Aufarbeitung und eine Anerkennung des Schmerzes einer ganzen Generation von Kindern und deren Familien» , sagt Präsidentin Sarah Ramani Ineichen. Mit dem Bericht würden die Behörden beginnen, ihre Verantwortung wahrzunehmen. Die Ergebnisse der historischen Analyse empfinde der Verein als erschreckend: Die Erkenntnisse über die Beschaffung und Vermittlung der sri-lankischen Kinder seien nur schwer zu verarbeiten. «Dass geltende Gesetze so offensichtlich nicht eingehalten wurden, hat mich schockiert», wird eine Betroffene in einer Stellungnahme zitiert. Der Verein hält fest: «Es wurden Kinder für Eltern gesucht und nicht Eltern für Kinder.» «Back to the Roots» erwarte von den Schweizer Behörden eine Entschuldigung für das erfahrene Unrecht sowie Unterstützung bei der Suche nach den Wurzeln.



Betroffene Mütter aufklären



Konkret fordert der Verein «Back to the Roots» eine unabhängige Fachstelle, die Betroffene bei der Herkunftssuche kostenlos unterstützt und bei Bedarf psychologisch begleitet. Die von St. Gallen getroffenen Massnahmen (siehe Artikel oben) begrüsse man. Sarah Ramani Ineichen sagt: «Es ist eine Erleichterung, dass man uns anhört.» Aber : Es sei noch ein weiter Weg mit vielen offenen Fragen.



Der Verein verlangt, dass alle Dokumente von Auslandsadoptionen besser zugänglich gemacht werden. Ausserdem müsse die Geschichte der Auslandsadoptionen für die ganze Schweiz aufgearbeitet und das Aufwachsen von Adoptionskindern sowie die Situation der leiblichen Eltern und der Adoptiveltern wissenschaftlich untersucht werden. So werde sichergestellt, dass das Kindswohl im Zentrum stehe. Auch verlangt der Verein «Back to the Roots», dass betroffene Mütter in Sri Lanka über die Geschehnisse aufgeklärt werden. Sie müssten von der Möglichkeit erfahren, ihre Kinder mittels DNA-Tests wiederzufinden. Die Tests seien für Adoptierte und suchende Mütter die einzige Möglichkeit, um ihre Familien zusammenzuführen.