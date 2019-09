Ein Hingucker in Zürich-West

Vorgesehen ist die Erweiterung des EWZ-Hauptgebäudes, der Ersatz der Lagerhalle durch einen Neubau sowie eine Optimierung des Areals im Aussenbereich. Zudem soll das Betriebsgebäude instandgesetzt werden. Dank einem neuem Verlauf des nahen Mühlewegs soll das Areal für die Öffentlichkeit durchlässig werden. Der Stadtrat beantragt für das gesamte Vorhaben einen Objektkredit von 167,4 Millionen Franken. Stadtrat Michael Baumer (FDP) hat das Projekt am Montagmorgen an einer Medienkonferenz vorgestellt. Das letzte Wort werden die Stimmberechtigten haben.

Das Elektrizitätswerk der Stadt Zürich (EWZ) verfolgt das Ziel, seine Arbeitsplätze und Lagerflächen in Zürich auf zwei Standorte zu konzentrieren: auf das Betriebsgebäude in Oerlikon und den Werkhof Herdern in Zürich-West. In der Herdern braucht es dafür mehr Platz, heisst es in der Medienmitteilung. Das dortige, rund 45 Jahre alte Betriebsgebäude weise zudem zahlreiche Schäden auf.

Mit dem vorliegenden Projekt werde der EWZ-Geschäftsbereich Verteilnetz an einem aus logistischer Sicht idealen Standort zusammengefasst, wie es in der Medienmitteilung weiter heisst. Mit der vorgesehenen Aufstockung des Betriebsgebäudes um zwei Geschosse würden statt den heutigen 350 Arbeitsplätzen deren 600 zur Verfügung stehen.

Energie aus dem Grundwasser

Das Vorhaben sei auch in Bezug auf die Energieversorgung zukunftsweisend. Als wichtigste Energiequelle dient das Grundwasser, das mit einer neuartigen Rezirkulationsanlage genutzt werden soll. Darüber hinaus ist eine grossflächige Photovoltaik-Anlage vorgesehen.

Sofern Gemeinderat und Stimmberechtigte für das Vorhaben grünes Licht geben, sollten die Bauarbeiten in etwa zwei Jahren beginnen können. Der Abschluss ist für 2025 geplant. (tma)