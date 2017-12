Es gärt unter der Oberfläche

Schaut man sich die Steuerfüsse 2018 der knapp 60 Gemeinden in der Region an, so fallen vier Dinge besonders auf. Da ist erstens die grosse Stabilität im Vergleich zu 2017: In 40 Gemeinden bleibt der Gesamtsteuerfuss unverändert. Schon vor einem Jahr waren es exakt gleich viele Gemeinden, in denen der Steuerfuss gleich blieb gegenüber dem Vorjahr 2016. Zweitens fallen fünf grössere Steuersenkungen zwischen vier und acht Prozentpunkten auf. Drittens gab es vier grössere Steuererhöhungen zwischen vier und zwölf Punkten. In drei dieser vier Fälle ist das Budget 2018 samt Steuerfuss von der Gemeindeversammlung abgelehnt worden – das ist die vierte und grösste Auffälligkeit.

Drei abgelehnte Budgets

Es kommt nicht häufig vor, dass eine Gemeindeversammlung ein Budget ablehnt – doch diesen Herbst passierte es gleich drei Mal. In Seuzach wollte der Gemeinderat um 12 Prozentpunkte nach oben, in Wila um 7 und in Weisslingen um 5 Punkte. In allen drei Gemeinden haben die Stimmbürger die Budgets 2018 samt Steuererhöhung abgelehnt. Nach den Budgetgemeindeversammlungen im Herbst müssen die Behörden dieser drei Gemeinden über die Bücher und im neuen Jahr einen überarbeiteten Voranschlag vorlegen. Sowohl in Wila als auch in Weisslingen pochte die örtliche SVP auf stärkere Sparanstrengungen – obschon die Volkspartei in beiden Gemeinden zugleich Regierungspartei ist. In Weisslingen gehören drei der sechs Gemeinderäte der SVP an, in Wila sind es zwei von sieben Behördenmitgliedern, darunter der Gemeindepräsident. Im Hinblick auf die Erneuerungswahlen aller Gemeindebehörden nächsten Frühling hat sich die SVP somit als Spar-Partei positioniert. In der Schulgemeinde Rorbas-Freienstein-Teufen kam es zu einer teilweisen Ablehnung: Statt der beantragten Steuerfusserhöhung um vier Prozentpunkte beschloss die Gemeindeversammlung eine Erhöhung um bloss zwei Punkte. Das wirkte sich entsprechend auf die Gesamtsteuerfüsse von Rorbas und Freienstein-Teufen aus.

Gemeinderat erhielt keinen Zuspruch

Am meisten Aufsehen erregte das Nein aus Seuzach. «Die Zahlen sind schlecht», sagte Seuzachs «Gemeindepräsidentin Katharina Weibel (FDP) zu Beginn der letzten Gemeindeversammlung. Der Gemeinderat wollte den Gesamtsteuerfuss um 12 Punkte auf 104 Prozent erhöhen, was aber von der grossen Mehrheit der Stimmberechtigten nicht akzeptiert wurde. Gefordert wird ein Steuerfuss unter – der psychologischen Grenze von – 100 Prozent. Bis letztes Jahr hatte Seuzach mit 84 Prozent den tiefsten Gesamtsteuerfuss in der einwohnerstärksten Gemeinde in der Region Winterthur (ohne Stadt Winterthur). Seit 2010 hatte Seuzach die Steuern um 16 Prozentpunkte gesenkt. Doch schon vor einem Jahr erhöhte die Gemeinde den Steuerfuss um 8 Prozentpunkte. Ständig steigende Kosten für Soziales, Gesundheit und Bildung sowie sinkende Steuereinnahmen: Die finanziellen Probleme Seuzachs sind keine isolierte Besonderheit – viele Gemeinden der Region kämpfen mit den genau gleichen Problemen. Kommt hinzu, dass die Kosten in diesen Bereichen grösstenteils durch kantonales, also übergeordnetes Recht bestimmt werden. Der Gemeinderat von Seuzach muss nun bis zur Gemeindeversammlung vom 18. Januar 2018 ein neues Budget samt Steuerfuss vorlegen.

Eine der ärmsten Gemeinden

In Wila wollte der Gemeinderat den Gesamtsteuerfuss um 7 Punkte auf 131 Prozent erhöhen. Doch wie in Seuzach lehnte auch die Gemeindeversammlung Wila diese Erhöhung deutlich ab. Die Tösstaler Gemeinde ist punkto Steuerkraft eine der ärmsten im Kanton. Um die Folgen des strukturellen Defizits der Gemeinde zu mildern, wollte der Gemeinderat den Steuerfuss erhöhen. Der Wert von 131 Steuerpunkten ist die Voraussetzung, damit beim Kanton der individuelle Sonderlastenausgleich (Isola) überhaupt beantragt werden kann. Die Vorschläge aus der Versammlung, Investitionen aufzuschieben und Liegenschaften zu verkaufen, wies Finanzvorstand Simon Mösch (BDP) zurück. Denn dies habe keinen wesentlichen Einfluss auf die Jahresrechnung. Es brauche vielmehr strukturelle Änderungen. Jemand aus der Versammlung schlug etwa vor, die Zuwendungen an sozial Bedürftige zu senken. Schliesslich wurde nicht nur das Budget samt Steuerfusserhöhung klar abgelehnt, sondern auch die Möglichkeit verhindert, beim Kanton den Sonderlastenausgleich zu beantragen.

SVP mobilisierte Gegner

Wie in Wila mobilisierte auch in Weisslingen die SVP erfolgreich gegen eine Steuererhöhung und positionierte sich als Spar-Partei. Der Weisslinger Gemeinderat wollte den Gesamtsteuerfuss 2018 um 5 Punkte auf 106 Prozent anheben. Doch auch hier hat die Gemeindeversammlung das Budget samt Steuerfuss zurückgewiesen. SVP- und SP-Vertreter kritisierten die hohen Investitionen. Doch diese seien dringend, konterte Weisslingens Gemeindepräsident Andrea Conzett. «Soll man die Dinge denn verlottern lassen?» Man habe in Weisslingen den Steuerfuss lange nicht erhöht. «Man hätte ihn in früheren Jahren vielleicht auch nicht senken sollen», sagte Conzett gegenüber dem «Landbote».

Trotz beantragter Steuererhöhung: Sowohl in Wila als auch Weisslingen gelang es den Behörden trotz beantragter Steuererhöhung nicht, ein ausgeglichenes Budget vorzulegen. In Weisslingen beträgt das Minus 1,11 Millionen Franken, in Wila 725 000 Franken. Einzig in Seuzach liegt ein kleines Plus von 0,2 Millionen Franken vor bei Gesamtausgaben von 35,6 Millionen Franken.

In der Gemeinde Adlikon schliesslich gab es auch eine grössere Steuerfusserhöhung um 4 Prozentpunkte – nur gab die an der Gemeindeversammlung gar nicht zu reden. Das hatte zwei Gründe. Einerseits dominierte der Lärmschutz beim Ausbau der nahen Autobahn A4 die Versammlung. Andererseits war die Erhöhung des Gesamtsteuerfusses nicht augenscheinlich. Denn sie war mit je 2 Prozentpunkten auf die Politische Gemeinde und die Primarschulgemeinde Adlikon aufgeteilt, wobei die Schulgemeinde ihre Versammlung an einem anderen Tag durchführte.

Fünf grosse Steuersenkungen

In Sachen Steuerfuss zählen fünf Weinländer Gemeinden in der Region zu den Gewinnern nächstes Jahr. So sinkt der Gesamtsteuerfuss in Unterstammheim, Volken, Waltalingen, Ossingen und Berg am Irchel zwischen 4 und 8 Prozentpunkten. Spitzenreiter ist Berg am Irchel, wo ein besonders wohlhabender Zuzüger für den kräftigen Geldsegen verantwortlich sein soll. Der Gesamtsteuerfuss sinkt dort von 109 auf 101 Prozent. Auch in Ossingen fällt der Steuerfuss 2018 markant, nämlich um 7 Punkte auf 111 Prozent. Bereits letztes Jahr sank der Gesamtsteuerfuss dort von 129 auf 118 Prozent. Ossingen konnte sich in der Übergangszeit vom alten zum neuen Finanzausgleich dank zusätzlicher Zahlungen durch den Kanton finanziell sanieren. Dasselbe geschah auch in Volken, Waltalingen und Unterstammheim: Auch diese Gemeinden erhoben in dieser Zeit teils den Maximalsteuerfuss, um dann das noch nicht gedeckte Defizit vom Kanton bezahlt zu bekommen. Vor allem dank dieser Unterstützung können auch sie nächstes Jahr den Steuerfuss senken. (landbote.ch)