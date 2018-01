Fahrerflucht nach Verkehrsunfall mit Schwerverletzter

Die Kantonspolizei Zürich wurde kurz vor 21 Uhr am Freitagabend über einen Unfall an der Zürcherstrasse informiert, wie sie am Samstag in einer Mitteilung schreibt. Gemäss ersten Erkenntnissen wurde die 63-jährige Frau auf dem Fussgängerstreifen in der Nähe der Bushaltestelle «Mülligen» angefahren.

Schwerverletzt ins Spital gebracht

Das Auto, das von Dietikon Richtung Zürich fuhr, erfasste die Frau, woraufhin sie zu Boden geschleudert wurde. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen und wurde mit einer Ambulanz in ein Spital gebracht.

(ahu/SDA)