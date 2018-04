Föhn treibt die Temperatur in die Höhe

Erstmals in diesem Jahr ist die Temperatur in der Region vielerorts auf über 20 Grad gestiegen: So zeigte das Thermometer am frühen Nachmittag in Wädenswil 20,2 Grad, in Winterthur 20,3 Grad, In Kloten 20,8 Grad und in Rapperswil-Jona ebenfalls 20,8 Grad. Damit ist es sogar noch einen Tick wärmer als am Dienstag, als bereits verbreitet Werte zwischen 18 und 19 Grad erreicht wurden.

Einen wesentlichen Anteil an der Wärme hat der Föhn. Der warme Fallwind aus den Alpen stösst derzeit aus den Alpentälern heraus relativ weit ins Flachland vor. Am mittleren und oberen Zürichsee bläst der Föhn immerhin mit Böen bis 60 km/h. In den klassischen Föhntälern (Reusstal, Rheintal) hatte der Wind bereits am Montag eingesetzt und erreichte zwischenzeitlich Sturmstärke.

Typische Wetterlage für die Jahreszeit

Die derzeitige Wetterlage ist ziemlich typisch für die Jahreszeit. Gemäss dem aktuellen Wetterblog von Meteoschweiz hat sich über der Biskaya ein kräftiges Tiefdruckgebiet installiert.

Da die Luftmassen auf der Norhalbkugel stets entgegen dem Uhrzeigersinn um ein Tiefdruckgebiet herum geführt werden, schaufelt dieses Biskaya-Tief sehr warme Luftmassen aus dem westlichen Mittelmeerraum in die Schweiz. Südlich des Alpenbogens staut sich die Feuchtigkeit, es regnet – auf der Alpennordseite setzt hingegen Föhn ein und die Temperatur steigt.

Auf Föhn folgen Blitz und Donner

Wer die Frühlingswärme noch am eigenen Leib spüren möchte, muss sich aber sputen. Im Verlauf des Nachmittags wird die Föhnströmung allmählich zu Ende gehen und von Westen her überquert eine Kalfront die Schweiz. Dabei ist mit kräftigen Schauern und sogar vereinzelt mit Blitz und Donner zu rechnen.

Nach einem eher trüben Donnerstag läuft der Frühling am Wochenende dann erneut zur Höchstform auf. Über dem Alpenraum stellt sich erneut eine Föhnlage ein – und die herangeführte Luft dürfe sogar noch wärmer sein als am heutigen Mittwoch. (landbote.ch)