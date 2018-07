Führung der Zürcher GLP tritt zurück

Die Geschäftsleitung der Partei hat eine Findungskommission eingesetzt. In dieser nehmen die frühere Ständerätin Verena Diener, Nationalrätin Tiana Moser und Kantonsrat Benno Scherrer Einsitz, wie die GLP am Dienstag mitteilte. Das neue Präsidium wird an der Mitgliederversammlung vom 20. November gewählt.

Die GLP habe sich in den vergangenen zehn Jahren «professionalisiert, stark verbreitert und in der Zürcher Politlandschaft etabliert», würdigt die Partei den abtretenden Präsidenten in der Mitteilung. Die Wahlerfolge seien unter Maier nicht nur konsolidiert worden - diese hätten dank dem Erringen verschiedener Exekutivsitze «auch eine neue Qualität erreicht».

Gleichzeitig tritt auch die Kilchberger Kantonsrätin Judith Bellaiche von ihrem Amt als Zürcher GLP-Vizepräsidentin zurück. Bild: Archiv Sabine Rock. (pst/sda)