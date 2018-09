Gefälschtes Flugblatt im Namen der Zürcher Sicherheitsdirektion im Umlauf

Die Flugblätter tauchten am Mittwochabend und Donnerstagmorgen in mehreren Stadtkreisen auf. Die Unbekannten schreiben, es liege in der Verantwortung des Kantons Zürich, dass rechtskräftig abgewiesene Asylsuchende das Land verlassen.

Da eine Rückführung ohne Kooperation der Abgewiesenen nicht immer möglich sei, verfolge die Sicherheitsdirektion die Strategie, ihre Lebensbedingungen so zu gestalten, dass sie die Schweiz freiwillig verlassen.

«Wir möchten Sie deshalb darum bitten, in ihrem Keller einen abgewiesenen Asylsuchenden aufzunehmen»Aus dem gefälschten Flugblatt

Die Unbekannten bitten daher die Anwohner, abgewiesene Asylsuchende in ihrem Keller aufzunehmen. «Die Unterbringung in unterirdischen Unterkünften hat sich bisher als produktiv erwiesen: Die Freiheitsbeschränkung entfaltet eine gewisse Druckwirkung zur Durchsetzung der Ausreisepflicht.»

Die Unterbringung würde pauschal vergütet. Dies entspreche dem gleichen Prinzip, nach dem auch die bestehenden Notunterkünfte durch die ORS Service AG betrieben würden - «privat und gewinnorientiert». Der Leistungsvertrag, den der Kanton mit der ORS abgeschlossen habe, sei nicht öffentlich. «Mit derselben Diskretion würden wir auch eine allfällige Zusammenarbeit mit Ihnen behandeln.»

Dieses gefälschte Schreiben der Sicherheitsdirektion wurde in Zürich verteilt und aufgehängt.

Polizei ermittelt

Die Bevölkerung habe die Fälschungen erkannt, teilte die Sicherheitsdirektion am Donnerstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Die Personen, die sich bei der Sicherheitsdirektion gemeldet haben, seien empört.

Die Polizei habe Kenntnis des Flugblattes, heisst es weiter. Diese hat Ermittlungen aufgenommen, da es sich bei Urkundenfälschung um ein Offizialdelikt handelt. (mcp/sda)