Grosskontrolle im Limmattal

Während rund viereinhalb Stunden führten die Kantonspolizeien Zürich und Aargau sowie die Eidgenössische Zollverwaltung im Grenzgebiet der beiden Kantone eine zweistufige Grosskontrolle durch.

In einer ersten Phase betrieben die Polizeikorps aus Zürich und dem Aargau zusammen mit der Eidgenössischen Zollverwaltung sowie der Regionalpolizei Wettingen und der Stadtpolizei Dietikon sieben kleinere Kontrollstellen entlang der Kantonsgrenze sowie in der grenzüberschreitenden Regionalbahn. In der zweiten Phase dann wurde eine gemeinsame Kontrollstelle der beiden Korps auf der A1 in Richtung Bern errichtet, wie die Kantonspolizei Zürich am Samstag mitteilt.

Diverse Verstösse

Gesamthaft wurden 275 Fahrzeuge und deren Insassen kontrolliert. Dabei musste ein 55-jähriger Brasilianer wegen illegalen Aufenthalts verhaftet werden. Etlichen Fahrzeuglenkern wurden die Führerausweise vor Ort abgenommen oder die Weiterfahrt untersagt, da sie ihre Fahrzeuge unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen lenkten.

Aufgrund technischer Mängel wurde ein Auto auf dem Kontrollplatz sichergestellt und der Lenker an die zuständige Untersuchungsstelle verzeigt. Bei zwei weiteren Personen wurden kleine Mengen Marihuana und Kokain sichergestellt. Der Besitzer des Kokains muss sich strafrechtlich verantworten.

Von den rund 460 Personenabfragen im nationalen Fahndungssystem konnten zwei Personen festgestellt und deren Ausschreibungen vor Ort erledigt werden.

(ahu)