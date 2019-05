Gymnasiasten machen Theater

Nachgefragt

«Fünf Tage lang in der Theaterliebe baden»

Herr Riniker, was haben Sie und Ihre Schülerinnen und Schüler am Theatertreffen vor?



Wir werden durch die Stadt reisen, alle Vorstellungen besuchen, an Workshops und Nachbesprechungen teilnehmen und Kontakte zu anderen Gruppen knöpfen. Wir haben selten die Möglichkeit, Verbündete zu finden, die für dasselbe brennen. Wir werden fünf Tage lang baden in dieser Atmosphäre von Theaterliebe.



Die AG Theater Rämibühl tritt auch auf. Was ist zu erwarten?



Wir spielen «Nichts», die Adaption eines Romans von Janne Teller. Im ersten Akt erzählen wir den Inhalt. Es geht um einen Schüler, der realisiert: Nichts bedeutet etwas. Er setzt sich auf einen Baum und stört nur noch. Dann entwickelt sich eine Eskalationsspirale. Im zweiten Teil zeigen wir, wie wir uns als Team mit den Fragen, die das Buch aufwirft, beschäftigt haben. Im dritten Akt lassen wir unsere Figuren für einen Moment im Glauben, Bedeutung gefunden zu haben, um sie dann wieder abstürzen zu lassen.



Was ist anders am Festival?



Primär die Bühne der Gessnerallee. Das ist ein Erlebnis, weil es ein «richtiges», bekanntes Theater ist und nicht die heimische Aula. Das ist auch eine Herausforderung. Wir hoffen, den Schülern so zu vermitteln, was wesentlich ist am Stück, das sie entwickelt haben. Es geht um die Dringlichkeit, eine Geschichte zu erzählen, das kann auch auf einer leeren Bühne geschehen.



Auch das Publikum ist anders.



Die Konkurrenz sitzt im Publikum. Eine andere Gruppe hat vielleicht am Vorabend etwas Tolles gezeigt, das wir toppen wollen. Zugleich kennen alle die Produktionsbedingungen eines Schultheaters.



Als Mitglied des Organisationsteams kennen Sie das Programm. Worauf freuen Sie sich besonders?



Ich freue mich auf keine Produktion mehr als auf die anderen. Gespannt bin ich aber auf die welschen und Tessiner Gruppen. Dort wird anders gearbeitet. Mich interessieren auch die Zürcher Kollegen, weil ich wegen meiner eigenen Proben keines ihrer Stücke gesehen habe.



Inwiefern ist das Festival auch eine Chance für Theaterlehrer?



Viele Lehrpersonen empfinden sich als Einzelkämpfer an ihren Schulen, wo sie ein mehr oder weniger gutes Standing haben. Ein Festival verbindet Leute, die das Gleiche machen und mit den gleichen Widrigkeiten zu kämpfen haben. Es stellt sich immer die Frage, welchen Wert man dem Schultheater beimessen soll. Ich erhoffe mir auch institutionelle Folgen, etwa, wie das Freifach Theater in die Stundentafel integriert werden könnte, beispielsweise als Wahlpflichtfach. (kme)