Hallenbäder trotzen der Corona-Krise

Man braucht kein Chemiker zu sein, um zu ahnen, dass Schwimmbecken nicht frei sind von Speichel und Nasensekret - also jenen Körperflüssigkeiten, mit denen das Coronavirus am liebsten von Mensch zu Mensch zu wandert.

Spricht man die Betreiber der Hallenbäder im Kanton Zürich auf eine mögliche Ansteckungsgefahr an, heisst es aber unisono: kein Problem. Alle sind uneingeschränkt geöffnet - mit Ausnahme von jenen, die gerade sowieso Sanierungsarbeiten durchführen.

«Im Chlor unwahrscheinlich»

Die Zürcher Gesundheitsdirektion bestätigt, dass sie derzeit keinen Grund sehe, die Bäder schliessen zu lassen. Und das Bundesamt für Gesundheit (BAG) schreibt auf Anfrage: «Ob eine Übertragung im Wasser erfolgen kann, ist noch nicht bekannt. Es ist aber unwahrscheinlich, dass es über das gechlorte Wasser in Schwimmbädern übertragen wird.»

Anders verhalte es sich natürlich, wenn man sich mit einer infizierten Person unterhalte und durch engen und längeren Kontakt (innerhalb von 2 Metern und über eine Viertelstunde) eine Tröpfcheninfektion einfange. Deshalb gilt auch im Hallenbad, genügend Abstand zu halten, sich gründlich die Hände zu waschen und die Nies- und Husten-Etikette einzuhalten.

Gästezahlen stabil

In den Bädern der Stadt Zürich weist man die Besucherinnen und Besucher mittels Plakaten auf die aktuell geltenden Hygienemassnahmen des Bundesamtes für Gesundheit (BAG) hin. Zudem sind die Hallenbäder entsprechend der BAG-Empfehlungen mit geschlossenen Abfallkübeln ausgerüstet worden. Ob das Virus die Besucherzahlen drückt oder gar erhöht, lässt sich derzeit nicht sagen. Die Gästezahlen seien stabil, schreibt die Stadt Zürich auf Anfrage.

Und wie sieht die Lage in den beliebten Bädern ennet der Kantonsgrenze aus? Das Alpamare in Pfäffikon SZ führt noch bis am 15. März Sanierungsarbeiten durch. Und das Thermalbad in Zurzach AG schreibt auf seiner Website, dass es bedenkenlos besucht werden könne. Das Thermalwasser werde nicht nur durch Chlor, sondern überwiegend mit Ozon gereinigt und in allen Becken komplett filtriert und umgewälzt. «Damit stellen wir sicher, dass keine Viren überleben.»

Hitze tötet Viren ab

Das gelte auch für die Sauna. «In der Hitze der Saunaanlagen werden Viren ohnehin abgetötet», heisst es auf der Website. Zudem habe man die so schon intensiven Hygiene- und Reinigungsmassnahmen in der ganzen Anlage zusätzlich verstärkt. Personen mit grippeähnlichen Symptomen oder aus Virus-betroffenen Gebieten werden allerdings gebeten, vorerst von einem Thermalbad-Besuch abzusehen.