Hormonfleisch auch auf Zürcher Tellern? Aber sicher!

Infobox

Einzig Migros und Spar haben noch Hormonfleisch im Sortiment

Eine Umfrage bei Detailhändlern und Grossverteilern zeigt, dass kaum mehr Hormonfleisch in den Regalen anzutreffen ist. Einzig Migros gibt an, man biete noch einige Spezialitäten aus den USA und Australien an, die mit hormonellen Leistungsförderern produziert sein könnten.



«Indem wir Karpatenmeat aus Rumänien anstelle von US-Beef lanciert haben, konnten wir die Menge an Hormonfleisch aber deutlich reduzieren», sagt Migros-Sprecher Patrick Stöpper. Gleichzeitig räumt Stöpper ein, man habe die Ziele, die man sich für 2020 gesteckt habe, bezüglich Rindfleisch noch nicht erreicht.



Coop teilt mit, man biete schon seit längerem ausschliesslich Fleisch an, das hormonfrei produziert sei. Für Volg gilt das seit etwa vier Jahren, für Denner seit dem ersten Quartal 2019. Lidl schreibt, man habe im Standardsortiment seit dem Markteintritt 2009 nie Hormonfleisch verkauft. Für die Fleisch-Aktionsartikel gilt, dass Lidl 2015 umgestellt hat und seither auf solche Produkte verzichtet.



Aldi setzt laut eigenen Angaben wenn immer möglich auf Schweizer Fleisch. Ergänzend zum Standardsortiment würden aber «Edelstücke» wie Rindsfilet oder Entrecôte als vorübergehende Aktionsartikel aus dem Ausland importiert. «Diese Edelstücke werden ausnahmslos ohne hormonelle Leistungsförderer produziert», schreibt die Medienstelle von Aldi. Je nach Ursprungsland müssten sie aber aufgrund der Schweizer Gesetzgebung trotzdem mit einem Hinweis auf mögliche hormonelle Leistungsförderer deklariert sein. Aldi verzichte seit 2017 auf Hormonfleisch und lasse sich das von den Lieferanten bestätigen.



Spar hat in den letzten Jahren den Anteil an Hormonfleisch stark reduziert. Lediglich aus Australien biete man noch geringe Mengen an, die mit hormonellen Leistungsförderern produziert sein könnten. Was das US-Beef angeht, verhält es sich wie bei Aldi. Zwar wisse man vom Produzenten, dass er keine Hormone einsetze, die Deklaration müsse man aber trotzdem vornehmen. (pag)