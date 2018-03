Im Unterland liegt heikle Schlacke

Sondermülldeponie Kölliken (SMDK)

900 Millionen Franken kostete der Rückbau

Zwischen 1978 und 1985 betrieb ein Konsortium, an dem die Kantone Aargau und Zürich (je zu 42,6%), die Stadt Zürich und die Sondermüllgruppe der Basler Chemie (je zu 8,3%) beteiligt waren, die Sondermülldeponie im aargauischen Kölliken. Man wollte der Industrie und dem Gewerbe eine saubere Entsorgung von Sonderabfällen ermöglichen. 375 000 Tonnen Sondermüll wurden in den sieben Jahren angeliefert. Nach der Schliessung des Betriebs kam es zu einem Fischsterben. Schliesslich wurde die Deponie zwischen 2007 und 2015 in zwei Etappen für rund 900 Millionen Franken saniert. Über 660 000 Tonnen Material wurde abgeführt und teils im Ausland deponiert.pag