Im einstigen Hotel fehlt noch der WG-Groove

Waldhaus Dolder

Die beiden Betonhochhäuser des Waldhauses Dolder wurden 1975 anstelle eines bisherigen Hotels eröffnet. Die Dolder Hotel AG um Milliardär Urs E. Schwarzenbach will sie nun ersetzen, weil sie nicht mehr den Ansprüchen der Hotelgäste entsprächen. Der Entwurf des Architekturbüros Meili, Peter & Partner sieht für 100 Millionen Franken einen Neubau mit rund 100 Hotelzimmern, bedienten Appartements sowie einigen Mietwohnungen vor. Architektonisch lehnt sich der Bau mit seiner geschwungenen Form am The Dolder Grand an, dem exklusiven Mutterhaus. Ende vergangenen Jahres hätte das Waldhaus abgerissen werden sollen, doch ein Rekurs verzögert das Vorhaben. Was der Rekurrent, ein Nachbar, bemängelt, gibt die Dolder Hotel AG mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht bekannt. Sie versucht sich mit ihm aussergerichtlich zu einigen und hat den Baustart vorsorglich um zweieinhalb Jahre verschoben. Damit das Waldhaus nicht leer steht, hat sie die Firma Projekt Interim mit der zwischenzeitlichen Vermietung der Räume beauftragt. Per 1. Juli sind die ersten Mieter eingezogen. Sie haben einen Vertrag bis Ende 2019.