Jugendlicher ausgeraubt und schwer verletzt

Der Überfall ereignete sich kurz nach 17 Uhr, wie die Stadtpolizei Zürich am Freitag mitteilte. Mehrere Unbekannte sprachen den Jugendlichen an und fragten nach Geld. Als er dies verneinte, griffen sie ihn tätlich an, verletzten ihn schwer am Kopf und beraubten ihn. Anschliessend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der 15-Jährige zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er notoperiert werden musste. (miw/sda)