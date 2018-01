Kanton missbraucht Bundesgelder

Heisses Eisen Prämienverbilligung

Soll der Kanton Zürich nur noch 70 statt 80 Prozent des Bundesbeitrags beisteuern?

Die Frage, wer im Kanton Zürich Prämienverbilligung erhalten soll und wer nicht, ist seit Jahren umstritten. Jetzt steht eine Gesetzesrevision an.



Zur Verbilligung der Krankenkassenprämien verteilt der Kan­ton Zürich jährlich fast eine Milliarde Franken. Im laufenden Jahr sind es 870 Millionen Franken. Der grösste Teil dieses Geldes, 479 Millionen, stammt vom Bund. Der Kanton steuert 383 Millionen bei. Das entspricht 80 Prozent des Bundes­beitrags. Im kanto­nalen Gesetz ist dieser Anteil vorgeschrieben.

Die vorberatende Kommission des Kantonsrates berät derzeit einen Gesetzesvorschlag von Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger (FDP), der vorsieht, den kantonalen Anteil auf 70 Prozent des Bundesanteils zu senken. Das bedeutet, dass für die Prämienverbilligung weniger Geld zur Verfügung steht.



Daneben strebt Heiniger mit der Revision auch andere Änderungen an. So möchte er bei den Steuern gewisse Abzüge nicht mehr zulassen, die bei gut situierten Personen zu einem Verbilligungsanspruch führen können. Dazu gehören Unterhaltskosten für die eigene Wohnung, Beiträge an beruf­liche Vorsorge oder Spenden an gemein­nützige Organisationen. Neu will Heiniger auch, dass das Vermögen in die Kalku­lation einfliesst.



Weiterhin stehen bei der Gesetzes­revision auch die jungen Leute in Ausbildung (bis 25) zur Diskussion, deren Eltern finanziell gut gestellt sind. Sie sollen keine Prämienverbilligung mehr erhalten. Diesen Punkt wollte die Regierung im Rahmen ihres laufenden Sparprogrammes Lü 16 schon dieses Jahr in Kraft setzen, um damit den Kantonshaushalt mit jährlich 40 Millionen Franken zu entlasten. Doch im letzten Februar versenkte der Kantonsrat diesen Teil der Vorlage – nach epischen Diskussionen. In der aktuellen Gesamtrevision dürfte er wieder ein Thema werden.



Die Diskussion entzündete sich an krassen Fällen, bei denen er­wach­sene Kinder von sehr reichen Personen Anspruch auf Prämienverbilligung hatten. Der springende Punkt bei dieser Diskussion ist die Frage, ob der Kanton nur die individuelle finanzielle Lage einer Person betrachten soll oder auch die der Eltern. (tsc)