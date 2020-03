Kanton rät von Veranstaltungen in Clubs ab

Die Bevölkerung kann dazu beitragen, dass sich das Coronavirus weniger rasch ausbreitet und die am meisten gefährdeten Personen besser geschützt sind. Daher hat die Gesundheitsdirektion per sofort neue Empfehlungen erlassen, wie sie am späten Dienstagnachmittag mitteilte.

Für Veranstaltungen gilt:

Kommen teilnehmende Gruppen aus Italien, China, Südkorea oder dem Iran, sollen Veranstaltungen – egal welcher Grösse – nicht durchgeführt werden.

Ebenfalls verzichten soll man auf Anlässe etwa in Clubs, in denen viele Personen in geschlossenen Räumen in engem körperlichen Kontakt stehen.

Und schliesslich sollte man in Alters- und Pflegeheimen von Veranstaltungen mit externen Teilnehmenden absehen.

Schulen und Unterricht sind nicht mit den oben genannten Veranstaltungen gleichzusetzen. Für Schulveranstaltungen ausserhalb des Unterrichts allerdings gelten diese Kriterien.

Des weiteren empfiehlt die Gesundheitsdirektion, engen Kontakt zwischen Kindern und älteren oder chronisch kranken Personen zu vermeiden. Besuche in Alters- und Pflegezentren sowie Spitälern sollen minimiert werden. Für den Fall eines Besuchs sollen Vorsichtsmassnahmen gewahrt werden: Desinfizieren/Händewaschen, keine Berührungen, Abstand halten.

13 Fälle im Kanton

Im Kanton Zürich wurden bisher über 400 Verdachtsfälle abgeklärt. Gestern sind vier weitere Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Vom nationalen Referenzlabor in Genf sind diese Fälle noch nicht bestätigt. Es handelt sich um zwei Frauen und zwei Männer im Alter von 22 bis 28 Jahren.

Drei der Personen dürfte der Mathematik-Doktorand infiziert haben, der sich selber in Norditalien angesteckt hat. Damit hat sich die Zahl der Fälle im Kanton Zürich auf 13 erhöht.