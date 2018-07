Lockeres Regime für Untersuchungshäftlinge

Justizvollzug

Krisen-Abteilung im Gefängnis Limmattal kommt Ende Jahr

Im Gefängnis Limmattal wird ab Ende Jahr eine spezielle Abteilung für Krisenintervention eingeführt. Diese gilt als Folge des Falls einer 27-jährigen Frau aus Flaach ZH, die ihre beiden Kinder getötet hatte und sich 2015 in Untersuchungshaft umbrachte.



Geplant war die Eröffnung einst für die zweite Hälfte 2017. Die rund einjährige Verzögerung sei durch bauliche Probleme begründet, sagte Roland Zurkirchen, Direktor der Zürcher Untersuchungsgefängnisse, am Freitag. Dadurch sei das Projekt auch leicht teurer geworden. Die Kosten lägen aber bei unter eine Million Franken.



Die neue Abteilung soll Platz für neun Personen bieten, die sich zwar in einer akuten Krise befinden, aber zu wenig suizidal sind für eine psychiatrische Klinik. Häftlinge sollen etwa mehr Raum erhalten oder der soziale Kontakt soll durch mehr Begegnungen - etwa gemeinsame Essen - gefördert werden.



Das Amt für Justizvollzug beobachtet allgemein eine deutliche Zunahme der psychiatrischen Konsultationen während der Haft, wie es an der Jahresmedienkonferenz hiess. Es gebe eine deutliche Zunahme von psychisch kranken Häftlingen, sagte Stabschef Jérôme Endrass. Manchmal seien alle Klinikplätze besetzt.