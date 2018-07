Mann stirbt bei Arbeitsunfall durch Stromschlag

Ein 49-jähriger Mann ist am Freitagvormittag in Schlieren bei einem Arbeitsunfall ums Leben gekommen. Er kontrollierte kurz vor 12 Uhr in einer Werkhalle einer Anlagebaufirma eine Maschine und erhielt dabei einen Stromschlag.

Tod noch auf der Unfallstelle

Der Mann verstarb trotz sofort eingeleiteter Reanimation noch auf der Unfallstelle, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte. Weshalb er den Stromschlag erlitt, wird nun von der Polizei und der zuständigen Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis untersucht. (huy/SDA)