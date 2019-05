Mehr als früher überstehen Probezeit

An den Zürcher Lang- und Kurzgymnasien ist die Zahl der Schülerinnen und Schüler gestiegen, welche die Probezeit erfolgreich überstanden haben. Dies teilte das Mittelschul- und Berufsbildungsamt (MBA) gestern mit. Amtschef Niklaus Schatzmann wertet dies als sehr erfreulich. Darin komme unter anderem zum Ausdruck, dass Massnahmen für mehr Chancengleichheit Wirkung entfalteten. Speziell zeigt sich dies am grössten Gymnasium im Kanton Zürich, der Kantonsschule Zürich Nord mit rund 2000 Schülerinnen und Schülern. Am dortigen Kurzgymnasium stieg die Quote jener, welche die Probezeit erfolgreich absolvieren konnten, von 66,7 Prozent im Schuljahr 2016/07 auf 82,9 Prozent im letzten Jahr. Konkret: 2016/017 überstanden 106 von 159 Schülerinnen und Schülern die Probezeit; letzes Jahr waren es 126 von 152.

An der Kantonsschule Zürich Nord (früher Oerlikon-Birch) waren Massnahmen forciert worden zur Betreuung während der Probezeit, erklärt Schatzmann. Als Beispiel nennt er Coaching durch ältere Schüler. Das Umfeld ist multikulturell. Die Schüler verfügen oft nicht über Ressourcen wie solche mit akademischem oder einkommensstarkem Elternhaus. Die Erfolgsquote nach der Probezeit war somit stets recht tief. Auch anderen Schulen ergriffen verschiedene Massnahmen zur Förderung von Chancengleichheit, je nach Betroffenheit.

Mehr von «den Richtigen»

Im Durchschnitt aller Zürcher Kantonsschulen lag die Erfolgsquote am Ende der Probezeit letztes Jahr bei 89,5 Prozent an den Langgymnasien (Übertritt nach der sechsten Primarschulklasse) und 82,5 Prozent an den Kurzgymnasien (Übertritt nach der zweiten oder dritten Sekundarschulklasse). Im Vergleich zur ersten Hälfte der 2010er-Jahre ist die Quote an beiden Gymnasien um je rund 5 Prozent gestiegen.

Die Erhöhung wiederspiegelt eine weiteren Effekt. Ausgehend vom kantonalen Sparpaket 2016 (Lü16) waren 2017 die Aufnahmeprüfungen analysiert und angepasst worden mit dem Ziel, dass «die Richtigen» bestehen – «die Richtigen» im dem Sinn, dass sie auch die Probezeit meistern können. Denn Abgänge bedeuteten kleinere Klassen – je kleiner, desto höher die Kosten. So seien die Zahlen auch unter diesem Aspekt positiv zu werten, sagt der MBA-Chef.

Die Massnahme hatte eine Debatte entfacht. Es floss auch Kritik am Gymnasium ein. Zu viele wählten diesen Weg, der Berufsbildung fehle starker Nachwuchs. Insofern ist interessant , dass sich dieses Jahr weniger Jugendliche für die Aufnahmeprüfung ans Kurzgymnasium anmeldeten: 3492. Im Jahr zuvor waren es 3511. Vielleicht habe die Debatte ja dazu beigetragen, dass die Vorzüge der Lehre wieder ins breitere Bewusstsein gerückt seien, sagt Schatzman. Mit Berufsmatur, Fachhochschule und möglichem Wechsel an die Uni biete sie einen gleichwertigen Einstieg in eine Berufskarriere. Und neben dem Praxisbezug gebe es ja auch von Anfang an Lohn.

Von den 3492 Prüflingen fürs Kurzgymnasium hatten 39,7 Prozent Erfolg (2018: 40,6). Zur Prüfung fürs Langgymnasium traten 4212 (4109) Jugendliche an. 50,3 Prozent bestanden (51,6). Insgesamt seien die Schülerzahlen an den Gymnasien stabil, sagt Schatzmann. Ein leichter Anstieg sei auf das Bevölkerungswachstum zurückzuführen.