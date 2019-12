Missionare passen Musical-Besucher ab

Zum ersten Mal in seiner achtjährigen Geschichte gastiert das Broadway-Muscial «The Book of Mormon» in Zürich. Im satirischen Stück kommt die Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage, bekannt als Mormonenkirche, schlecht weg.

Mehr als zwei Stunden lang lacht das Publikum über die Missionare der Kirche, deren Gründer, Glauben und Lehren – und trifft beim Verlassen des Theater 11 auf tatsächliche Kirchen-Missionare. Die sind aber nicht da, um gegen die Aufführung zu protestieren. Sie verteilen den Besuchern das Buch Mormon.

«Wir wollen dem Ganzen mit einem Augenzwinkern begegnen», sagt Oliver Bassler, Medienverantwortlicher der Schweizer Mormonenkirche. Das Musical sei nun mal da, und sie reagierten darauf.

Mit ihrer Präsenz will die Religionsgemeinschaft einen Ausgleich schaffen zur satirischen Darstellung ihrer Kirche. «Wer mehr über uns wissen möchte, kann sich so direkt mit einem richtigen Missionar unterhalten», sagt Bassler. Verbieten wolle er das Musical niemandem, auch nicht den eigenen Mitgliedern.

«Betrifft auch Katholiken»

Er selbst hat sich das Stück schon vor zwei Jahren angesehen. Und findet, dass sich nicht nur Mormonen davon angesprochen fühlen sollten. «Es ist nahe an der Gotteslästerung», sagt Bassler.

«Wenn das F-Wort in Bezug auf Gott benutzt wird, betrifft das auch Katholiken oder Reformierte.» Zudem frage er sich, ob es überhaupt nötig ist, sich neben den Missionaren der Kirche auch noch über Gott lustig zu machen.

Die Aktion der echten Missionare jedenfalls sei bei den Musical-Besuchern gut angekommen. «Einige haben uns über Social Media gesagt, sie hätten es lässig gefunden, nach der Vorstellung Informationen aus erster Hand zu erhalten», so Bassler.

«Gehen nicht dagegen vor»

Das Theater 11 toleriert die Mormonen-Aktion. «Das ist nicht mit uns abgesprochen, aber sie waren immer sehr friedlich und wohlwollend», sagt Medienverantwortliche Petra Schmitt. «Wir gehen nicht dagegen vor.»

Es ist nicht das erste Mal, dass die Mormonen in dieser Weise auf das Musical reagieren. Bei Aufführungen in den USA tat die Kirche dasselbe.

In Los Angeles und London etwa kaufte sie sogar Werbefläche im Theaterprogramm. In Zürich prangt auf gleich drei Werbetafeln auf dem Parkplatz gegenüber dem Theater 11 die Mormonen-Message. «Du hast das Musical gesehen, jetzt lies das Buch», steht dort unter anderem.

Diese Strategie verfolgt die Kirche laut internationalen Medienberichten seit mindestens 2012. Für ihre unaggressive «Gegenkampagne» wurde sie immer wieder gelobt. «The Book of Mormon» mag sich über die Kirche mokieren, am Ende, so scheint es, sind es allerdings die Mormonen, die gut lachen haben.