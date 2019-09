Mitarbeiterzeugnisse ohne Willkür

3655 Franken brutto, bei 13 Monatslöhnen. Das ist der Mindestlohn für Angestellte der Stadt Zürich. Neu soll er 4100 Franken betragen. So beantragt es der Stadtrat dem Gemeinderat im Rahmen einer Revision des Personalrechtes. Die Anhebung kostet die Stadt 240000 Franken pro Jahr, sagt Finanzvorsteher Daniel Leupi (Grüne).

Zur Revision gehört im Weiteren eine Entkoppelung der Lohnentwicklung vom Zielvereinbarungs- und Beurteilungsgespräch (ZBG). Ein solches findet jeweils Ende Jahr für alle städtischen Angestellten statt. Die Bewertung schlägt sich automatisch im Lohn fürs nächste Jahr nieder. Dies aber nur soweit das Parlament Mittel für die Lohnentwicklung bewilligte. In Jahren mit geringem Personalbudget führten auch gute Noten zu keiner oder nur einer geringen Lohnentwicklung.

«Kontingente» für Noten

Mattia Mandaglio vom VPOD Zürich spricht von «Kontingenten». Vorab werde errechnet, wie viele A und wie viele B für eine Abteilung drinliegen. «Diese Willkür» werde mit der vorgeschlagenen Revision nun verschwinden, freut er sich. Der Stadtrat entspricht damit auch einer Motion von Grünen und AL.

Das ZBG soll weiterhin stattfinden. Ob jemand eine Lohnerhöhung erhält und wie viel, entscheiden neu aber die Vorgesetzten autonom. Als Entscheidungshilfe erhalten sie im Januar einen Vorschlag, basierend auf der bisherigen Lohnentwicklung des Mitarbeiters, seiner Positionierung im Lohnband und seiner Qualifikation. Daran gebunden sind sie aber nicht.

Ein Beispiel

Leupi gibt ein Beispiel. Für einen Mitarbeiter mit sehr guter Leistung liesse sich eine Lohnerhöhung rechtfertigen. Er hat aber die letzten zwei Jahre schon je eine erhalten. Der oder die Vorgesetzte erklärt ihm nun, sein Lohn werde dieses Jahr nicht steigen, denn die Differenz zu einem schwächeren Mitarbeiter, der die letzten drei Jahre leerausging, würde sonst zu gross.

Individuell, marktnah, noch gerechter – so werden die Qualitäten des neuen Lohnsystem in der Medienmitteilung des Stadtrates umschrieben.

Pflicht für den oder die Vorgesetzte ist lediglich, die bewilligte Summe für Lohnerhöhungen nicht zu überschreiten. Insgesamt sei dies keine Sparübung, betont Leupi. Die Umsetzung solle aber auch kostenneutral erfolgen. Nur für die ersten vier Jahre seien jährlich je 6 Millionen Franken zusätzlich budgetiert, um die Sache zu beschleunigen. Leupi geht davon aus, dass die Revision im Parlament durchkommt. Sie ist mit den Personalverbänden über Monate verhandelt und in einer Vereinbarung verankert worden.

Verbesserung für Ältere

Mandaglio nahm für den VPOD daran teil. Zwar habe man sich nicht mit allem durchsetzen können, sagt er. Aber es sei nun eine gute Lösung erzielt worden. An erster Stelle nennt er die Anrechnung der nutzbaren Erfahrung, also wie viele Jahre jemand schon für die Stadt tätig ist. Daraus ergibt sich jährlich ein Plus im Lohn, allerdings nur die ersten 15 Jahre. Diese Spanne soll nun auf 25 Jahre steigen. Das sei vor allem für ältere Mitarbeiter wichtig sagt er. Mit der Null-Inflation hätten sie seit Jahren keine Bewegung mehr im Lohn gehabt.

Erfreut ist er auch über den neuen Mindestlohn, auch wenn er ihn gerne noch etwas höher gesehen hätte. Umgekehrt ist die Gewerkschaft dem Stadtrat bei den Kaderlöhnen entgegengekommen, um besser mit der Privatwirtschaft konkurrieren zu können. Der höchste Lohn soll neu 4,5 Mal so hoch sein dürfen wie die tiefste. Heute sind es rund 4,2 Mal.