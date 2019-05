Der Kanton Zürich erhält erstmals einen grünen Baudirektor: Bei der Verteilung der Departemente vom Montag fiel dieses Schlüsseldepartement überraschend an den Grünen Martin Neukom. Die neu gewählte Regierungsrätin Natalie Rickli (SVP) wird Gesundheitsdirektorin. Die fünf Bisherigen bleiben in ihren Departementen.

In den vergangenen zwölf Jahren wurde die Baudirektion im Kanton Zürich von einem SVP-Mann geleitet. Dass nun der neu gewählte, erst 32-jährige Grüne dieses Schlüsseldepartement übernimmt, ist eine kleine Überraschung. Neukom hatte sich aber bereits im Wahlkampf mit einem «Klimaplan» für dieses Departement empfohlen.

Jetzt ist es definitiv: Ich werde Baudirektor des Kantons Zürich. Das ist eine grosse Verantwortung und eine grosse Chance. Ich freue mich sehr auf die kommende Aufgabe. — Martin Neukom (@MartinNeukom) 6. Mai 2019

«Ich will den Kanton Zürich in Sachen Klimaschutz und Naturschutz weiterbringen», sagte der Winterthurer kurz nach der Departementsverteilung. Mit seinem beruflichen Hintergrund als Ingenieur in der Solarforschung könne er sich da bestens einbringen.

Der Regierungsrat hat sich neu konstituiert: @NatalieRickli übernimmt die Gesundheitsdirektion, @MartinNeukom die Baudirektion. Die anderen Mitglieder des #RRZH führen ihre bisherigen Direktionen weiter https://t.co/PAeLApzeRe pic.twitter.com/UxxOAapBsR — Kanton Zürich (@KantonZuerich) 6. Mai 2019

Die Baudirektion umfasst nicht nur den Bau von Gebäuden und Strassen oder die Verwaltung der staatseigenen Immobilien. Es regelt auch Gebäudeausrüstung, etwa Heizungen, Parkplätze, Abfall, Direktzahlungen an Landwirte und den Natur- und Gewässerschutz.

Rickli mit Fokus Gesundheitskosten

Das zweite freiwerdende Departement in der Zürcher Regierung - die Gesundheit - übernimmt die ebenfalls neu gewählte SVP-Regierungsrätin Natalie Rickli. Sie hatte im Wahlkampf bereits Sympathien für diese Direktion bekundet. Jetzt freue sie sich auf die kommenden vier Jahre, sagte die Winterthurerin kurz nach der Verteilung.

Ich trete mein Amt als Zürcher Regierungsrätin und Gesundheitsdirektorin heute mit Freude und Respekt an.???? pic.twitter.com/xZKQl7Gomu — Natalie Rickli (@NatalieRickli) 6. Mai 2019

Gesundheit sei das grösste Gut, dafür setze sie sich gerne ein. Was sie genau anpacken will, sagte sie nicht. «Es wäre unseriös, am ersten Arbeitstag schon zu sagen, was ich vorhabe.» Wichtig sei ihr natürlich, dass der Kanton die Gesundheitskosten im Griff habe. Dafür müssten alle Akteure zusammenarbeiten.

Die Departementsverteilung verlief überraschend schnell, denn alle bisherigen Regierungsmitglieder wollten ihre Direktion behalten - und diese hatten bei der Auswahl den Vortritt. Ernst Stocker (SVP) bleibt Finanzdirektor, Carmen Walker Späh (FDP) behält die Volkswirtschaftsdirektion, Silvia Steiner (CVP) leitet weiterhin die Bildungsdirektion, Mario Fehr (SP) bleibt Sicherheitsdirektor und Jacqueline Fehr (SP) Justizdirektorin. (far/sda)