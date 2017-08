Noch viele offene Lehrstellen

Derzeit sind noch 1561 Lehrstellen offen, 12 Prozent mehr als 2016. Die Lehrstellensituation im Kanton Zürich präsentiert sich stabil, wie die Bildungsdirektion am Freitag mitteilte. Der Rückgang an genehmigten Lehrverträgen sei im Vergleich zu anderen Kantonen gering und entspreche der demographischen Entwicklung.

Offene Ausbildungsplätze gibt es vor allem in den Bereichen Persönliche Dienstleistungen (382), Architektur und Baugewerbe (314), Wirtschaft und Verwaltung (280), Ingenieurwesen und technische Berufe (275) sowie Landwirtschaft (134). Somit haben Jugendliche weiterhin die Chance, auch noch kurzfristig einen Ausbildungsplatz zu finden.

Die Bereitschaft der Unternehmen, in die Ausbildung von Jugendlichen zu investieren, hält an, wie es in der Mitteilung heisst. Allerdings wird es für die Lehrbetrieb zunehmend schwieriger, ihre angebotenen Lehrstellen in gewünschter Weise und rechtzeitig vor den Sommerferien zu besetzen. (mcp/sda)