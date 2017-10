Passagier hatte elf Kilogramm Marihuana im Koffer

Ein 27-Jähriger ist am Donnerstagvormittag bei der Einreise am Flughafen Zürich verhaftet worden: Der Portugiese, der von Madrid angereist war, führte in seinem Rollkoffer über elf Kilogramm Marihuana mit, wie die Kantonspolizei am Freitag mitteilte. Der Mann wurde nach der polizeilichen Befragung der zuständigen Staatsanwaltschaft zugeführt. (mcp/sda)