Polizistin angefahren und schwer verletzt

Um 23 Uhr am Freitag wollten eine Polizistin und ein Polizist beim Strichplatz im Kreis 9 ein Auto kontrollieren. Wie die Stadtpolizei Zürich am Samstag mitteilt, wiesen die Beamten in Zivil den Fahrer an, in die vorgesehene Kontrollstelle zu fahren.

Zunächst folgte der Lenker der Anweisung, doch plötzlich fuhr er einige Meter zurück und beschleunigte dann den Geländewagen, um zu flüchten. Dabei fuhr er die Polizistin an und schleifte sie mehrere Meter mit.

Im Spital notoperiert

Die 38-jährige Detektivin wurde dabei lebensbedrohlich verletzt und musste in der Folge von der Sanität ins Spital gebracht werden, wo sie notoperiert wurde. Der Lenker des grauen SUV der Marke Hyundai, Model Tucson, flüchtete in unbekannte Richtung. Im Fahrzeug befanden sich mehrere Personen. Der Lenker trug vermutlich eine weisse Oberbekleidung. Die Stadtpolizei Zürich nimmt via Tel. 044 247 22 11 Zeugenberichte entgegen.

(zeo)