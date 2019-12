Rickli will weniger ausländische Ärzte

Infobox

Ärzte und FDP sind zufrieden, Grünliberale weniger

Der Grossteil der Zürcher Ärzte stehe hinter der Zulassungsbeschränkung, sagt Josef Widler, Präsident der Ärztegesellschaft des Kantons Zürich und Kantonsrat der CVP: «Ich hätte auch so entschieden.» Mit Blick auf die Beschränkung auf Bundesebene ab 2021 sei eine Sofortmassnahme richtig. «Sonst droht ein weiterer Ansturm ausländischer Ärzte.» Es sei einfacher, die Zulassung zu stoppen als im Nachhinein Bewilligungen zu entziehen.



Ein Problem sieht er einzig bei den Spitälern, die von der Regelung ausgenommen sind. Im Kanton St. Gallen zum Beispiel sei nach dem Zulassungsstopp die Zahl der Ärzte in den Spitälern sprunghaft angestiegen – mit der Folge, dass die bestehenden Hausarztpraxen noch mehr konkurrenziert wurden. Wolle man die Strategie «ambulant vor stationär» nicht gefährden, dürfe ein Ausbau im spitalambulanten Bereich nur dann möglich sein, wenn er zulasten der stationären Einrichtungen erfolge. Diese Entwicklung müsse man deshalb im Auge behalten.



FDP kritisiert Heiniger



Die Grünliberalen finden Ricklis Zulassungsbeschränkung überstürzt. Ob im ambulanten Bereich eine Überversorgung bestehe, könne momentan nicht beurteilt werden. Festzustellen sei einzig eine Konzentration der Fachärzte in den städtischen Zentren, schreibt die Partei in einer Mitteilung. Die Regierung hätte zuerst analysieren sollen, wie die Situation in den einzelnen Regionen und Fachgebieten aussehe. Die GLP befürchtet, dass der Zulassungsstopp möglicherweise die Versorgungssicherheit gefährde.



SVP, CVP, SP und FDP stehen dagegen hinter Ricklis Massnahme. FDP-Kantonsrätin Linda Camenisch (Wallisellen) spricht von einem klugen und mutigen Entscheid, den schon FDP-Regierungsrat Thomas Heiniger hätte fällen sollen. Dessen Annahme, dass der Markt die Ärztedichte regle, sei falsch, sagt Camenisch. «Je mehr Spezialisten es gibt, desto häufiger wird behandelt und umso grösser wird die Überversorgung.»



Ihre Parteikollegin Astrid Furrer (Wädenswil) ergänzt. «Der Anstieg war in den letzten Jahren dramatisch, ein Ärztestopp dringend.» Die Fachspezialisten würden sich heute die Patientinnen und Patienten abjagen und häufiger operieren als nötig. Richtig sei auch, sagt Camenisch, dass die Hausärzte von der Beschränkung befreit werden. «Denn dort besteht ein Mangel.»



Das findet auch SP-Gesundheitspolitiker Andreas Daurù (Winterthur). «Ich hätte es aber persönlich geschätzt, wenn neben der Kinder- auch die Erwachsenenpsychiatrie nicht vom Stopp betroffen wäre. In ländlichen Gebieten mangelt es eher an Psychiatern.»



Grundsätzlich erachtet er aber die Zulassungsbeschränkung für Spezialisten als sinnvoll. In Bereichen, die finanziell attraktiv seien - etwa Orthopädie, Augenheilkunde, Dermatologie - lasse sich vor allem in urbanen Gebieten eine gewisse Überversorgung feststellen.



Ende für «liberales Jekami»



Die CVP macht die zugezogenen Ärzte für das Überangebot und die Kostenexplosion verantwortlich. «Das liberale Jekami im Gesundheitswesen muss deshalb ein Ende haben», sagt CVP-Kantonsrat Lorenz Schmid.



Genauer unter die Lupe nehmen müsse man auch die Ausbildung der ausländischen Ärzte, schreibt die SVP. Dass diese aufgrund der höheren Löhne und besseren Arbeitsbedingungen lieber in der Schweiz praktizierten, sei nachvollziehbar. Oft verfügten sie aber nicht über den nötigen Facharzttitel mit Schweizer Standard. (hz/pag)