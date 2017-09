Rote Zungen so gross wie Bethlehemsterne

Wie sieht der wahre Rolling-Stones-Fan aus? Urs Hofstetter, Redaktor von Radio Argovia, hat eine These: männlich, schwarzes Shirt mit Lippe und Zunge, schütterer Haaransatz, Bierwampe. Und wirklich: Von dieser Sorte sieht man reihenweise im Hamburger Stadtpark.Es ist Tourbeginn. In weniger als zwei Monaten werden die Stones 13 europäische Städte abklappern, darunter Zürich am 20. September. Hamburg ist der Ausgangspunkt. Fast zehn Jahre ist das letzte Konzert in Hamburg her. Zwischen den Zungen-Shirts entdeckt man immer wieder solche mit Sprüchen wie: «Who the Fuck is Mick Jagger?» oder «I love the Beatles» – wobei ersteres ein alter Keith-Richards-Gag ist.

Das letzte Mal für immer

So oder so: Eigentlich gehört Hamburg den Beatles, die hier anno 1960 nicht nur ihren Pilzkopflook erfanden, sondern auch ihre Karriere lancierten. Doch wenn Hamburg die Beatles-Stadt sein sollte, müssten die Beatles existieren. Tun sie aber nicht.

Dieses Problem haben die Stones nicht. Eher im Gegenteil. Sie wollen nicht sterben. Urs Hofstetter sagt, er habe die Band 1995 erstmals gesehen – und das eher unfreiwillig. Diverse Leute hätten ihm gesagt, vielleicht sei das die letzte Tour. Immerhin waren die Herren damals schon über 50. Und der Rolling-Stones-Lebensstil schien auch nicht wahnsinnig nachhaltig zu sein. Urs Hofstetter fand: Na gut, dann schau ich mir die mal an. Der Effekt: Er ist jetzt auch ein Fan.

«Wenn Hamburg die Beatles-Stadt sein sollte, müssten die Beatles existieren. Tun sie aber nicht»



Heute ist man im Prinzip am selben Punkt wie vor 22 Jahren. Einfach 22 Jahre später. Die Stones sind über 70. Und an jeder Ecke hört man: «Dieses Mal wird wohl das letzte Mal sein. Die sind ja schon über 70.»

Die Stones in Hamburg: Das ist gigantisch. 82000 Menschen sind auf dem Gelände – und weitere 40000 hören draussen zu..

Das Bühnenbild besteht aus vier etwa 30 Meter hohen Türmen, die zusammen eine riesige Leinwand bilden. Das sieht man vermutlich sogar vom Mond aus. 19 Trucks fahren die vielen Tonnen von Material durch Europa. Drei Tage lang dauert der Aufbau. Das für 2,5 Stunden Show.

Stones-Produktionsmanager Dale Skjerseth, eine Art Bauherr für die Stonesbühne, sagt: Die Stones haben die Messlatte für Shows immer hoch gesetzt. Sie haben Grösse und Qualität von Rockkonzerten definiert.» Da erwarte das Publikum Grosses. Ja, auf jeder Tour noch Grösseres als auf der vorherigen. 19 Trucks entsprechen lediglich den Erwartungen.

Draussen dröhnt Musik. Die isländische Band Kaleo läutet den Abend mit hartem Südstaatenbluesrock ein. Im VIP-Zelt hört niemand zu. Irgendwann kommt die Promoterin und löst die Runde auf. Zeit für die Stones. Auf knallgelbem Hintergrund leuchten rote Zungen wie Bethlehemsterne von den Leinwänden. Das Rock’n’Roll-Heil gibts hier auf der Bühne. In einigen Minuten.

Frech und provokant

Plötzlich: futuristische Klänge, silberschwarze Formen rauschen über die Riesen-Screens. Dann trommelt sich Charlie Watts ins Intro zu «Sympathy for the Devil». Die Menge springt auf. Eine Art Urschrei erschüttert Hamburg. Die Rolling Stones machen hier gerade das Konzert des Jahrzehnts.

Das Phänomen Rolling Stones ist schwer erklärbar. Die Songs sind teils so simpel, dass sie sogar Baschi schreiben könnte, und die Instrumentalisten sind keine Virtuosen. Aber man spürt den Altrockern an, dass sie sich intuitiv aufeinander abstimmen. Das Resultat heisst Groove. Und Groove geht in die Hüften. Kein Bein steht still.

Dazu kommt Mick Jaggers Sex-Appeal. Selbst mit 74 ist sein Hüftschwung noch ansehnlich. Er bewegt sich androgyn, zwischen tuntig und verführerisch. Sein Gesicht ist zerfurcht, aber sein Tanz jung. Und auch sein Stimme scheint kaum gealtert zu sein. Eine Rotzröhre, frech und provokant, aufdringlich und unausweichbar.

Die Stones spielen Hits. «Honky Tonk Women», «Paint it Black», «I can’t get no Satisfaction». Und sie überraschen die Fans mit kaum je gehörten Songs. «Dancing with Mr. D» etwa hat die Band seit 1973 nie mehr live gespielt. Ein grossartiger Uptempo-Blueskracher. Unglaublich, dass der mal so 45 Jahre lang im Nirvana weilte. Sie spielen auch zwei Songs vom aktuellen Blues-Album «Blue and Lonesome». Dieses Material funktioniert – auch ohne Hitstatus.

Die Rolling Stones geniessen die Show. Der einzige, der nie eine Miene verzieht, ist Frontmann Jagger. Mit seinem Schmollmund röhrt er sich durchs Repertoire und lässt sich ab und an zu einem Scherz hinreissen. «Freunde aus Liverpool sagten uns, diese Stadt hier sei gut, um eine Karriere zu lancieren», sagt er fast beiläufig. «Schauen wir mal.»

Die anderen haben nicht viel zu sagen. Keith Richards kündigt die beiden Songs an, die er selber singt. Wortkarg und leicht verpeilt, mit tiefrauer Gutenachtstimme. Er, Ronnie Woods und Charlie Watts grinsen ab und zu vor sich hin. Genussmomente, wenn der Stones-Zug rollt und der Sound fett in die Menge donnert. 120000 Menschen zu beschallen macht auch nach 55 Jahren noch Spass.

Ein Feuerwerk

Als die Stones die Bühne verlassen, geht ein Feuerwerk los. Man fragt sich kurz, was man hier gerade erlebt hat. Die Stones. Die Rockband aller Rockbands. Ist dies das Ende? So richtig alt sieht nur Keith Richards aus. Und das ja schon seit etwa drei Dekaden.

Auch Productionmanager Skjerseth kennt die Frage. «Ist dies das Ende? Nein. Weshalb sollte plötzlich Schluss sein mit den Stones? Sie sind die grösste Live-Band der Welt und werden das auch bleiben.»

Rolling Stones am 20. September im Letzigrund Stadion. Die Veranstalter legen Wert auf den Hinweis, dass keine Taschen grösser als im A5-Format aufs Gelände mitgebracht werden dürfen. (Der Landbote)