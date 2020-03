Rundweg soll Identität stiften am schönsten Ort der Welt»

Wer am oberen Zürichsee wohnt, kann St.Galler oder Schwyzer sein, sich zu den Zürchern oder Glarnern zugehörig fühlen. Was also ist die Identität der Bewohner? «Der Speer, der Benkner Büchel und der See», ist Silvan Manhart überzeugt. Er stellte gestern im Visitor Center von Rapperswil-Jona mit weiteren Initianten den Oberseerundweg vor. Die Identität der Bevölkerung am Oberen Zürichsee soll damit über die Kantonsgrenzen hinweg verstärkt werden.

Um dieses Wirgefühl zu erreichen, sehen die Initianten des Oberseerundwegs aber davon ab, Wege zu bauen: «Neues Trassee wird nicht erstellt», sagt Peter Göldi, Geschäftsführer von Agglo Obersee. Trotzdem sollen schon ab nächstem Herbst die Gemeinden rund um den See profitieren. Egal, ob direkter Seeanstoss oder nicht.

Geschichtsunterricht am See

Der bereits existierende Weg von Schweiz Mobil wird in den nächsten drei Jahren um sogenannte Erlebnispunkte erweitert. An bis zu 20 markierten Stationen rund um den See solle für Bewohner oder Touristen Geschichte erlebbar gemacht werden, sagt Iwan Funk von der Zürcher Kreativagentur Bellprat Partner. «Die Region hütet einen Schatz von Geschichten, die wohl nicht allen Bewohnern bekannt sind.»

Mit «Obersee-Charakterköpfen» will der Spezialist für touristische Inszenierungen das breite Zielpublikum von Kindern bis Grosseltern ansprechen. An einem Standort könnte die historische Figur Gräfin von Altendorf beispielsweise die Legende zum Bau des Schlosses Rapperswil erzählen. «Wir wollen mehr bieten als Wikipedia», sagt Funk. Mit spielerischen und interaktiven Elementen würden sich diese Erlebnispunkte von reinen Texttafeln unterscheiden. Als Hauptzielgruppe peile er die Bewohner um den Obersee und nicht die Touristen an.

Das Projekt befindet sich noch in der Konzeptphase. Erste Erlebnispunkte sind zwar noch dieses Jahr geplant, Baubewilligungen liegen aber noch keine vor. Allfällige Einsprachen könnten die Umsetzung verzögern.

Gewerbe profitiert

Für die erste Etappe rechnet Simon Elsener, Direktor von Rapperswil Zürichsee Tourismus, mit Kosten von etwa 450000 Franken. Alle drei Etappen des 40 Kilometer langen Rundwegs würden einen hohen sechsstelligen Betrag benötigen. Finanziert wird das Projekt aus Bundes- und Kantonsgeldern, durch Stiftungen, von der Agglo Obersee, von den Standortgemeinden und dem Gewerbe.

Den Gewerbetreibenden wird überdies eine spezielle Rolle zuteil. Als Partner würden sie direkt vom Projekt profitieren und können das Angebot des Rundwegs mitgestalten. Möglich, dass nicht nur Wanderer auf ihre Kosten kommen, sondern auch Wassersportfans.

Ein Beispiel, wie das Gewerbe vom Rundweg profitiert, lässt sich an der letzten Sommer eingesetzten Oberseefähre ablesen: Passagiere erhielten beim Einstieg im Busskirch Wertgutscheine, die sie in einem Lokal in Lachen einlösen konnten. Die Oberseefähre ist Bestandteil des Oberseerundwegs und wird auch dieses Jahr während zweier Wochen in den Sommerferien in See stechen.

Prestigeprojekt Linthfähre

Das Prestigeprojekt des Rundwegs bildet ein anderes Boot: die Linthfähre. Prestige zum einen, weil dadurch die Gemeinde Schmerikon mit dem Schwyzer Tuggen verbunden wird. Zum anderen hat die Fähre eine historische Komponente: Bis zum 17. Jahrhundert führte sie an der Grynau Personen über die alte Linth.

Für Manhart vom Verein Regionale Identität Obersee-Linth gibt es noch ein anderes Argument, wieso die Fähre, die er initiiert hat, so wichtig ist für den gesamten Rundweg: «Das Wasser ist das verbindende Element für alle Bewohner um den Obersee.»

Und bei der Bevölkerung findet die Idee anscheinend Anklang: Die Fährmannschaft, bestehend aus 25 freiwilligen Frauen und Männern aus der Region, ist beisammen. «Der Funke springt auf die Bevölkerung über, wir hoffen, dass das für den ganzen Oberseerundweg zutrifft», sagt Manhart.

Die neue Linthfähre soll ab 2021 in den Sommermonaten im Einsatz stehen und einzig von der Strömung der Linth angetrieben werden. Rund ein Jahr länger rechnet Manhart mit der Erstellung eines Stegs. Dieser führt dereinst über den kleinen Nebenkanal Alte Linth. Bis es so weit ist, müssen die Benutzer des Rundwegs noch einen Umweg in Kauf nehmen.

Perlen der Region ergänzen

Der Rundweg kann von überall her in Angriff genommen werden und hat keinen bestimmten Anfangs- oder Endpunkt, sagt Tourismusdirektor Elsener. Er war an der Pressekonferenz stolz über das touristische Grossprojekt: «Es ist ein besonderer Moment, endlich aufzeigen zu können, wohin die Reise geht.» Elsener rechne mit viel Wertschöpfung für die Region um den Zürichsee – «einen der schönsten Orte auf der Welt», meint Elsener.

Gebetsmühlenartig hat gestern jeder der Initianten wiederholt, dass das Projekt Identität stifte. So auch der Zürcher Iwan Funk. Mit einer Metapher bringt er auf den Punkt, was das Ziel des Oberseerundwegs ist: «Die Region hat viele bestehende Perlen. Wir wollen diese ergänzen und zu einer Perlenkette zusammenbringen.»