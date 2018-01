Stadtpolizei verhaftet mehrere Taschendiebe

In der Nacht auf Samstag beobachteten Gäste einer Bar an der Hohlstrasse im Kreis 4, wie ein Unbekannter in den unbeaufsichtigten Rucksack einer Frau griff. Als sie die 23-Jährige darauf ansprachen, bemerkte sie das Fehlen ihres Portemonnaies. Sie alarmierte in der Folge die Besatzung eines vorbeifahrenden Streifenwagens, wie die Stadtpolizei Zürich am Sonntag in einer Mitteilung schreibt. Die Augenzeugen konnten den Polizisten den Verdächtigen zeigen. Der mutmassliche 32-jährige Dieb wurde verhaftet. Das Portemonnaie konnte im Hinterhof der Liegenschaft aufgefunden werden.

Täter konnten ausfindig gemacht werden

In der Nacht auf Sonntag kurz nach 00.30 Uhr, wurde ein 23-jähriger Passant an der Sihlhallenstrasse von einem Unbekannten angesprochen und abgelenkt. Nachdem sich der Mann wieder entfernt hatte, bemerkte der Passant, dass sein Portemonnaie gestohlen worden war. Rund 20 Minuten später widerfuhr einem 21-Jährigen an der Brauerstrasse dasselbe. Drei Männer lenkten ihn ab und entwendeten ihm das Portemonnaie aus der Hosentasche. Der Geschädigte konnte einen der Täter, einen 27-jährigen Mann, zurückhalten und der Polizei übergeben. Die beiden anderen mutmasslichen Diebe im Alter von 28 und 41 Jahren konnten durch die Stadtpolizei aufgrund der Signalementsangaben der Opfer kurze Zeit später im Kreis 4 verhaftet werden.

Am Sonntagmorgen, kurz vor 08.45 Uhr, beobachtete ein Angestellter eines Lokals an der Langstrasse, wie ein Mann das Gebäude mit einer Handtasche verliess und diese kurz darauf durchsuchte. Daraufhin hielt der Angestellte den Mann fest, was durch eine vorbeifahrende Streifenwagenpatrouille beobachtet werden konnte. Erste Ermittlungen der Polizisten ergaben, dass die Handtasche einer Frau im Lokal gestohlen worden war. Der mutmassliche 20-jährige Dieb wurde festgenommen.

(ahu/Polizei)