Starker Tobak für die Regierung

Streit um die Behandlung von Knochentumoren

Die Geschichte ist äusserst verworren und die Beteiligten widersprechen sich. Klar scheint, dass der Konflikt um die Behandlung von Knochentumoren im Juni 2016 seinen Anfang nahm. Damals kündigte die Klinik Balgrist – neben dem Kinderspital hatte sie zu diesem Zeitpunkt als einziges Spital den fraglichen Leistungsauftrag – das Arbeitsverhältnis mit Professor F., dem Leiter der Abteilung Tumorchirurgie.

Bekannt ist, dass die Kündigung nichts mit der Qualität der Arbeit von Professor F. zu tun hatte. Vielmehr soll es um einen persönlichen Konflikt in der Chefetage gegangen sein. Die Aufgaben von F. übernahm im Balgrist ein «junger Oberarzt», wie der «Tages-Anzeiger» schrieb. Bei der Behandlung von Knochentumoren handelt es sich um einen hochkomplexen Eingriff. Im Kanton Zürich wird er pro Jahr zwischen 20- und 30-mal durchgeführt.

In einem Schreiben vom 20. Juli 2016 forderte die Gesundheitsdirektion (GD) die Leitung der Klinik Balgrist auf, bis zum 28. Juli detailliert darzulegen, wie die Klinik nach der Freistellung von Professor F. ihrem Leistungsauftrag zur Behandlung von Knochentumoren in der geforderten Qualität nachkommen wolle. Zu diesem Schritt sah sich die GD offenbar genötigt, nachdem zuweisende Ärzte Bedenken geäussert hatten. Bereits am 25. Juli nahm der Balgrist zur Anfrage der GD Stellung und lieferte die verlangten Unterlagen.

Auftrag erweitert

Damit hatte sich die Sache nicht erledigt. Mit Beschluss vom 24. August 2016 erteilte der Regierungsrat dem Universitätsspital Zürich (USZ) einen bis zum 31.12.2017 befristeten Leistungsauftrag zur Behandlung von Knochentumoren. Die Regierung verwies auf die Komplexität der Eingriffe und darauf, dass diese schon in der Vergangenheit teilweise in Kooperation zwischen der Universitätsklinik Balgrist und dem USZ durchgeführt worden seien. Zudem erwähnte der Regierungsrat, die Stelle des Spezialisten am Balgrist werde neu besetzt.

Auf Nachfrage der Klinik erklärte die GD, die Versorgungslage am Balgrist sei unklar. Der Kanton habe den Leistungsauftrag zur Sicherheit in dieser labilen Situation dem USZ erteilt. Zwischen dem Balgrist und der GD entwickelte sich in der Folge eine schriftliche Auseinandersetzung betreffend der Erteilung des Leistungsauftrags an das USZ. Man kam nicht zu einer Einigung und so wandte sich der Balgrist Mitte November 2016 an den damaligen kantonalen Ombudsmann Thomas Faesi (SVP).

Faesi schloss das Verfahren am 31. August 2018 mit Empfehlungen ab. In seinem 40-seitigen Bericht kritisierte der Ombudsmann Regierungsrat Thomas Heiniger (FDP) und die GD hart. Demnach habe die GD unter anderem das rechtliche Gehör des Balgrist verletzt, dem Grundsatz von Treu und Glauben nicht Rechnung getragen, willkürlich gehandelt und sowohl ihr Ermessen wie das Rechtsmissbrauchsverbot missachtet. Ausserdem habe die GD im Ombudsverfahren unbefriedigend mitgewirkt.

Gutachten entlastet GD

Der Balgrist und der Ombudsmann reichten in diesem Zusammenhang sogenannte Aufsichtseingaben ein. Eine Unterkommission bestehend aus Mitgliedern der kantonsrätlichen Geschäftsprüfungskommission und der Aufsichtskommission Bildung und Gesundheit hat sich mit dem Fall befasst und gestern ihren Bericht präsentiert (siehe Hauptartikel).

Nachdem die Vorwürfe des Ombudsmannes bekannt geworden waren, blieb die GD nicht untätig. Sie liess ein Rechtsgutachten erstellen, das sich mit den Vorwürfen auseinandersetzte. Das Gutachten, das in einer stark gekürzten Form vorliegt, wäscht die GD von sämtlichen Vorwürfen, die der Ombudsmann erhoben hat, rein.

Weiteres Verfahren läuft

Parallel dazu läuft ein Verfahren gegen unbekannt wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses. Dieses geht zurück auf einen Artikel von Christoph Mörgeli in der «Weltwoche». In seinem Artikel spitzt Mörgeli über weite Strecken die Vorwürfe des damaligen Ombudsmannes zu. Er wirft die Frage auf, ob Heiniger das USZ begünstigen oder dem Balgrist schaden wollte. Und ob er Professor F. eine Beschäftigung am USZ ermöglichen wollte. Dieses Verfahren ist hängig. (pag)