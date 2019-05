Topmodel Tamy Glauser soll für Grüne in den Nationalrat

Die Geschäftsleitung der Grünen schlägt vor, Glauser nicht auf einem Topplatz zu platzieren, aber im vorderen Teil, bestätigte am Mittwoch Marionna Schlatter, Präsidentin der Grünen Kanton Zürich, eine Meldung des «Blicks». Glauser habe glaubhaft vermittelt, dass ihr grüne Themen am Herzen liegen. Die offizielle Nomination findet am 21. Mai statt.

Glauser und ihre Lebensgefährtin, Ex-Miss-Schweiz Dominique Rinderknecht, zusammen auch Tamynique genannt, sind beide politisch aktiv und setzen sich für Umweltschutz und die Rechte von Homosexuellen ein. Mit Glauser würde zum ersten Mal ein Model im eidgenössischen Parlament politisieren, wie der «Blick» schreibt. (pst/sda)