VBZ-Buschauffeur attackiert und verletzt

Der 60-Jährige musste mit einer Schulterverletzung ins Spital gebracht werden.

Gemäss bisherigen Erkenntnissen kam es um etwa 19 Uhr am Schwamendingerplatz in einem Bus zunächst zu einem verbalen Streit zwischen einem Buschauffeur und zwei Jugendlichen, wie die Stadtpolizei Zürich am Freitag mitteilte.

Im Verlauf des Streits wurde der Chauffeur von den beiden tätlich angegriffen. Die Unbekannten entfernten sich zu Fuss. Einer der beiden wurde später in der Nähe des Schwamendingerplatzes verhaftet, der andere in der Nacht auf Freitag. Der genaue Tathergang und das Motiv werden nun abgeklärt. (mst/sda)