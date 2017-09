Verdächtiger Taxigast löste Grossfahndung aus

Eine auffällige und grossflächige Polizeiaktion sorgte am Donnerstag im Kanton Zürich für Aufsehen. Polizisten – teilweise in Vollmontour – waren an verschiedenen Bahnhöfen (darunter Hauptbahnhof Zürich, Bahnhof Winterthur) sowie auch am Flughafen Zürich aufmarschiert. Es fanden Personenkontrollen statt. Auch rund um die ETH und die Universität Zürich war die Polizei präsent.

Wir suchen eine verdächtige Person. Aus ermittlungstaktischen Gründen machen wir aktuell keine weiteren Angaben. ^spa — Stadtpolizei Zürich (@StadtpolizeiZH) 7. September 2017

Ein Taxifahrer hatte am Mittwochabend einen Gast im Grossraum Mailand aufgeladen und nach Zürich gefahren. Dieser Gast habe sich während der ganzen Fahrt ungewöhnlich nervös verhalten, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Am Bahnhofplatz hielt das Taxi schliesslich an. Der Fahrer wollte den Restbetrag einkassieren, als der junge Mann ohne zu bezahlen aus dem Fahrzeug stieg und davon rannte. Der Taxifahrer meldete den Vorfall umgehend der Polizei und berichtete auch vom auffälligen Verhalten seines Fahrgastes.

Motiv der Reise unbekannt

Die Polizei leitete eine breit angelegte Fahndung nach dem Mann ein. Die Stadt- und Kantonspolizei arbeitete hierfür zusammen und koordinierten ihre Einsätze und Ermittlungen. Die «anfänglich unklare Situation» veranlasste die Polizei im Verlauf der Nacht eine Grossfahndung auszulösen.

Large traffic density around Zurich Airport. Calculate more time to get to #ZRH. — Zurich Airport (@zrh_airport) September 7, 2017

Angehörige der Transportpolizei der SBB kontrollierten am Donnerstagnachmittag gegen 15.30 Uhr im Hauptbahnhof Zürich einen Mann, auf den das Signalement zutraf. Weitere Abklärungen zeigten, dass man den gesuchten Mann gefunden hatte. Zurzeit stehe seine Identität nicht zweifelsfrei fest, heisst es in der Mitteilung weiter.

Die Hintergründe seines Verhaltens sowie auch das Motiv seiner Reise werden nun von der Kantonspolizei Zürich abgeklärt. (mst/mcp)