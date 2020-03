Der Krankheitsfall an der Kantonsschule Zürich Nord in Oerlikon, mit rund 2000 Schülern und 300 Lehrern die grösste Mittelschule im Kanton, hat viele Eltern aufgeschreckt. Er sei nicht einmal informiert worden, um welche Klasse es sich handle, beklagt sich ein Vater eines Schülers in einem Onlinekommentar. Wer glaube denn nun, dass sich sein Sohn in der Schule noch konzentrieren könne? Und eine Mutter ist besorgt, weil Jugendliche, die mit dem infizierten Schüler Kontakt hatten, weiterhin zur Schule gehen. Vielerorts wird gar der Ruf nach der Schliessung der Schule laut.

Bisher keine neuen Fälle

Das zuständige Mittelschul- und Berufsbildungsamt hat deshalb im Moment alle Hände voll zu tun. «Viele Eltern von Schülern sind besorgt und verunsichert», bestätigt Amtschef Niklaus Schatzmann. Er versucht aber zu beruhigen: Bei Kindern und Jugendlichen verlaufe die Krankheit im Normalfall harmlos. Und: «Bisher wurde niemand anders positiv getestet.»

Die Gefahr, dass andere angesteckt worden sein könnten, stuft Schatzmann als gering ein. Ganz ausgeschlossen werden könne es aber nicht. Allen Personen, die mit dem Schüler Kontakt hatten, werde deshalb empfohlen, auf Symptome zu achten. Im Zweifelsfall sollen sie sofort mit dem Hausarzt oder dem Schularzt Kontakt aufnehmen oder das Ärztefon anrufen. Der betroffene Schüler befindet sich immer noch in der Selbstquarantäne. «Es geht ihm – soweit wir Kenntnis davon haben – gut», sagt Schatzmann.

Schulen bleiben offen

Auf die Forderungen, betroffene Schulen zu schliessen, geht das Amt weiterhin nicht ein. «Von generellen Schulschliessungen wird aktuell abgesehen», hält Schatzmann fest. Die Situation werde jedoch laufend analysiert.

Die kantonale Bildungsdirektion sah bislang keine Notwendigkeit, betroffene Schulen zu schliessen, da Kinder und Jugendliche nicht besonders gefährdet seien. Wenn sie zuhause bleiben würden, müssten sie hingegen betreut werden – von den Eltern, die zur Arbeit müssten, oder aber stattdessen womöglich von den Grosseltern, die zur Risikogruppe gehörten.

Ärztefon (24h) für medizinische Fragen: 0800 33 66 55

Infoline Bundesamt für Gesundheit (24h): 058 463 00 00

Hotline für Veranstalter und Gemeinden: 0800 044 117