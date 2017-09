Wegen Sturm: Flugzeuge müssen durchstarten, Seilbahn stellt Betrieb ein

Die angekündigte Kaltfront des Sturmtiefs Sebastian hat den Grossraum Zürich noch nicht einmal richtig erfasst – und bereits sorgen die ersten kräftigeren Windböen für Probleme im öffentlichen Verkehr.

Am Flughafen Zürich mussten im Verlauf des Morgens wegen der böigen Seitenwinde bereits mehrere Flugzeuge den Landeanflug abbrechen und wieder durchstarten. Das Pistenkonzept wurde deshalb umgestellt, Der Flughafen bestätigte entsprechende Meldungen verschiedener Medien. Eine A380, die aus Singapur kam, wich nach drei erfolglosen Landeversuchen auf den Flughafen Frankfurt aus.

Das an sich ist jedoch nichts aussergewöhnliches. Bei kräftigen Weststürmen kommt es immer wieder vor, dass Jets in Kloten nicht zur Landung ansetzen können weil sie wegen der Seitenwinde in bedrohliche Schieflage geraten.

Ebenfalls Auswirkungen hat «Sebastian» auf die Luftseilbahn Felsenegg in Adliswil. Diese hat den Betrieb wegen der starken Winde vorsorglich bis auf weiteres eingestellt.

Nicht so heftig wie gestern in Deutschland

Das Sturmtief «Sebastian» hatte bereits am Mittwoch mit Orkanböen Norddeutschland heimgesucht. Hierzulande erwarten die Meteorologen ebenfalls verbreitet Sturmböen bis ins Flachland. Der Sturm dürfte aber nicht so stark ausfallen, wie im nördlichen Nachbarland.

Bisher traten im Grossraum Zürich in tieferen Lagen Böen zwischen 60 und 80 km/h auf. In höheren Lagen – zum Beispiel auf dem Uetliberg oder der Lägern – fallen die Böen um einiges intensiver aus. Das Windmaximum wird mit dem Durchzug der Kaltfront um die Mittagszeit erwartet. (mst)