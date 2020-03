Zahl der Gesuche für Kurzarbeit explodiert

Das Veranstaltungsverbot für Anlässe mit mehr als 1000 Personen macht diversen Firmen zu schaffen. Betroffen sind laut Lucie Hribal, der Leiterin Kommunikation beim Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) vor allem Betriebe, die mit der Organisation und der Durchführung von Veranstaltungen zu tun haben, oder für das Catering sorgen. Neben Firmen, die im Messebau tätig sind, leiden auch Reisebüros, Restaurants und Hotels unter der Situation.

Bis gestern, Freitag, haben bei der Arbeitslosenversicherung 113 Unternehmen im Kanton Zürich eine Voranmeldung für Kurzarbeit eingereicht. Die Zahl ist seit Anfang März regelrecht explodiert. Im Februar lagen erst fünf solcher Begehren vor. In der ersten Märzwoche sind 108 dazugekommen. Mit Kurzarbeit soll letztlich ein Stellenabbau vermieden werden.

Aussicht auf eine Bewilligung besteht für den Fall, dass zwischen dem Arbeitsausfall und dem Auftreten des Coronavirus ein kausaler Zusammenhang besteht. Tatsächlich wurden inzwischen bereits 89 der Voranmeldungen bewilligt; 19 weitere sind noch in Bearbeitung.

Stark zugenommen hat in den letzten Tagen auch die Zahl der betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. In den 89 Betrieben, die eine Bewilligung für Kurzarbeit erhalten haben, sind 2288 Mitarbeitende betroffen.

Frankenschock sorgte für Kurzarbeit

Laut Lucie Hribal gehen auch ohne Coronavirus laufend Voranmeldungen für Kurzarbeit ein. Letztmals griffen Unternehmen auf dieses Mittel zurück nachdem die Nationalbank im Januar 2015 den Mindestkurs des Euro (Fr. 1.20) aufgehoben hatte. Die Möglichkeit, mit der Begründung der Frankenstärke Kurzarbeit anzumelden, existierte zwischen 2015 und Ende August 2018. Damals wurden im Kanton Zürich Voranmeldungen von 771 Firmen mit total 7815 Mitarbeitenden bewilligt.

Das entsprach im erwähnten Zeitraum rund der Hälfte aller Voranmeldungen für Kurzarbeit, sowohl was die Anzahl der Betriebe als auch der Mitarbeitenden angeht.«Die heutige Situation zeigt an, dass das Interesse der Unternehmen an der Kurzarbeitsentschädigung im Zusammenhang mit dem Coronavirus sehr hoch und im Steigen ist», sagt Hribal.

Gemäss Arbeitslosenversicherungsgesetz darf die Kantonale Amtsstelle Arbeitslosenversicherung eine Rahmenbewilligung für drei Monate erteilen. Den Arbeitgebern werde jeweils empfohlen, Kurzarbeitsentschädigung für drei Monate zu beantragen. Und zwar unabhängig davon, ob die ganze Zeitspanne genutzt werde oder nicht. Zumindest sei dann dieser Zeitraum abgedeckt.

Bars und Clubs setzen neue Massnahmen um

In den Zürcher Clubs werden an diesem Wochenende erstmals die von der Bar & Club Kommission Zürich (BCK Zürich) empfohlenen Massnahmen umgesetzt. Die Betreiber sollen unter anderem darauf achten, keine Besucher und Besucherinnen mit Erkältungsanzeichen einzulassen. Zudem sollen die Gäste ihre Kontaktdaten hinterlassen. So könnte man sie nachträglich kontaktieren, falls bekannt würde, dass sich eine am Coronavirus erkrankte Person am Anlass befunden hat.

«Die meisten Betriebe arbeiten mit Hochdruck an der Umsetzung der Massnahmen», sagte BCK Zürich Mediensprecher Alexander Bücheli auf Anfrage. Einzelne seien schon so weit. Die genau Art der Umsetzung bei der Erfassung von Kontaktdaten sei den Betreibern überlassen. «Für das Tracking braucht es mindestens eine Telefonnumer, wir empfehlen so wenig Daten wie nur möglich zu erheben.»

Der Zürcher Regierungsrat teilte am Dienstagabend mit, dass Veranstaltungen mit vielen Personen in engem körperlichem Kontakt in geschlossenen Räumen nicht durchgeführt werden sollten. Dabei handelte es sich nicht um ein Verbot, sondern um eine Empfehlung. Clubs würden so als «Problemherde gebrandmarkt», schrieb BCK Zürich in einer Mitteilung.

Die nun empfohlenen Massnahmen werden vom Kanton begrüsst. «Ich danke den Bar- und Clubbetreibern für ihr Engagement und begrüsse es, dass sie in Eigenverantwortung Massnahmen getroffen haben», wird Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli (SVP) in einer Mitteilung des Kantons zitiert.

«Wir hoffen, mit den Massnahmen eine Weile lang operieren zu können», sagt Bücheli. Am schlimmsten für die Clubbetreiber wäre eine Schliessung oder wenn jede Woche neue Regeln gelten würden. «Wir brauchen Planungssicherheit.» Mit der Gesundheitsdirektion würde man sich laufend austauschen.

Durchführung des Sechseläuten gefährdet

Das Coronavirus gefährdet auch die Durchführung eines Zürcher Traditionsanlasses. Am 17. April soll das Zürcher Sechseläuten stattfinden. «Wir haben geschaut, was für Kosten wir noch stoppen können. Deshalb haben wir den für Montag geplanten Druck des Magazins vorerst um zehn Tage verschoben», sagte ZZZ-Sprecher Victor Rosser am Freitag gegenüber Radio1.