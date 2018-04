Zu kleine Parkfelder gibt es nicht

Rund eine halbe Million Parkbussen pro Jahr

Wer sein Auto falsch parkiert, riskiert eine Busse. Korrekterweise muss das ganze Fahrzeug innerhalb des markierten Parkfeldes liegen. Das würde auch für Front, Heck und Seitenspiegel gelten.



Ganz so streng wird das Gesetz in der Regel nicht angewendet. In der Stadt Zürich gilt laut Marco Cortesi, dem Sprecher der Stadtpolizei: «Wenn das Fahrzeug alle vier Räder innerhalb der Markierung hat, dann gilt es bei uns als korrekt parkiert.» Eine Ausnahme ist es, wenn durch ein nicht korrekt parkiertes Auto die Durchfahrt von Rettungsfahrzeugen erschwert oder verunmöglicht würde.



Aber aufgepasst: «Innerhalb» meint exklusive die Markierung. Liegen Räder auf der Markierung des Parkfeldes, gibt es eine Busse. Die Höhe der Busse wiederum hängt von der Dauer der Übertretung ab. Bei weniger als zwei Stunden sind es 40 Franken. Bis zu einer Dauer von zehn Stunden erhöht sich die Busse – das Vergehen läuft aber immer noch über den Ordnungsbussen-Katalog.



Nach mehr als zehn Stunden kommt es zu einer Verzeigung und einem Strafverfahren. Nächste Station ist das Stadtrichteramt. Dieses kann Bussen bis maximal 500 Franken aussprechen. Bei der maximalen Busse kommt eine Gebühr von 430 Franken dazu.



Entscheidend ist beim Stadtrichteramt, wie lange jemand ausserhalb des markierten Feldes parkiert hat und ob der Falschparkierer noch eine weisse Weste hat. Geht es um einen ersten Verstoss, überweist das Stadtrichteramt die Angelegenheit an den Statthalter, wenn das Auto 25 und mehr Stunden falsch parkiert war. Bei Wiederholungstätern können auch 15 Stunden ausreichen.



Die Zahl der Parkbussen schwankt stark. 2015 hat die Stadtpolizei rund 417 000 Bussenzettel für Falschparkierer verteilt, 2016 waren es knapp 504 000. Hinzu kommen jährlich rund 28 000 Fälle zusammen, die vom Stadtrichteramt oder vom Statthalteramt erledigt werden. Diese Zahlen beinhalten sämtliche Parkbussen. Also nicht bloss jene für das Parkieren ausserhalb der Markierung.