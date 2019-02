Zürcher Schneeleopardin Dshamilja ist tot

Das Schneeleoparden-Weibchen Dshamilja ist verstorben. Das knapp 19-jährige Tier musste heute Montag eingeschläfert werden, wie der Zoo Zürich mitteilt.

Dshamilja war als Jungtier aus den Fängen von Wilderern befreit worden. Nach Zürich kam sie im Herbst 2001. Im Alter von etwa fünf Monaten wurde die Schneeleopardin Dshamilja von Wilderern in einer Schlagfalle gefangen. Sie verlor dabei etwa einen Drittel ihres rechten Hinterfusses. Als sie auf dem Schwarzmarkt angeboten wurde, gelang es der vom Deutschen Naturschutzbund NABU aufgebauten spezialisierten Anti-Wilderer-Einheit BARS, sie mit Hilfe eines fiktiven Käufers in der kirgisischen Hauptstadt Bischkek zu konfiszieren. Mit diplomatischer Unterstützung wurde Dshamilja kurz vor Weihnachten 2000 nach Deutschland in den Wildpark Lüneburger Heide überführt.

Video: Der anfänglich steinige Weg von Dshamilja ging nun zu Ende



Hohe Alter für einen Schneeleoparden

Im Rahmen des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms EEP für diese Art kam Dshamilja Mitte Juni 2001 nach Zürich. 2014 brachte sie ihr erstes Jungtier zur Welt. Diesem folgten, jeweils im Abstand von zwei Jahren, sechs weitere. Sie brachte jeweils ein einzelnes Junges zur Welt, bis auf ihren letzten Wurf 2014, wo sie Zwillinge gebar. Alle Jungen hat sie erfolgreich aufgezogen. Und dies jeweils in der Gegenwart der Väter der Jungen, denen es schon kurz nach der Geburt «erlaubt» war, bei freundschaftlicher Begrüssung in der Wurfbox einen Besuch abzustatten. Die Jungtiere, drei Männchen und vier Weibchen, wurden an verschiedene Zoos in Europa und an einen Zoo in den USA abgegeben.

Wie der Zoo Zürich in seiner Mitteilung schreibt, habe es sich in den letzten Wochen abgezeichnet, dass Dshamiljas Weg zu Ende geht. Aufgrund ihrer schwindenden Kräfte wurde sie nun eingeschläfert. Dshamilja habe mit knapp 19 Jahren ein für Schneeleoparden hohes Alter erreicht. (pst)