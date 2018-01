Zwei mutmassliche Taschendiebe am HB verhaftet

Die Kantonspolizei hat am frühen Samstagmorgen im Zürcher Hauptbahnhof zwei Taschendiebe verhaftet. Fahnder beobachteten kurz nach 6 Uhr, wie sich die zwei jungen Männer bei einem Ticketautomaten in verdächtiger Weise an eine ältere Frau heranmachten.

Die Fahnder kontrollierten die beiden Männer, wie die Kantonspolizei am Samstag mitteilte. Dabei kam ein in der Freitagnacht als gestohlen gemeldetes Mobiltelefon zum Vorschein, welches in der vergangenen Nacht im Kreis 4 bei einem Taschendiebstahl entwendet worden war.

Täter stammen aus Nordafrika

Die beiden Verdächtigen, ein 17-jähriger Marokkaner und ein 23-jähriger Tunesier, wurden verhaftet. Nach der polizeilichen Befragung überstellten die Beamten den Jüngeren an die Jugend- und den Älteren an die Staatsanwaltschaft.

(ahu/SDA / Polizei)