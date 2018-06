Mann nach Streit im Kreis 12 verhaftet

Wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt, kam es am Freitagabend kurz vor 20.00 Uhr an der Dübendorfstrasse in einem Innenhof zu einem Streit zwischen drei Personen. Gemäss Angaben von Augenzeugen habe einer der Männer im Verlaufe des Streits mehrmals versucht, einen Mann und eine Frau mit seinem Auto anzufahren.

Anschliessend habe der Lenker mit seinem Fahrzeug den Innenhof verlassen und sei kurze Zeit später zu Fuss mit einer Stichwaffe zurückgekehrt. Er habe dann versucht, ins Gebäude einzudringen, in das die anderen beiden geflüchtet waren. Anwesenden Passanten sei es danach gelungen, den Mann zurückzuhalten und die Situation zu beruhigen.

Leicht Verletzungen an den Armen

Die drei am Streit beteiligten Personen wurden leicht an den Armen verletzt und durch die aufgebotene Sanität von Schutz & Rettung Zürich vor Ort behandelt. Der mutmassliche Täter, ein 41-jähriger Mann, wurde von der Stadtpolizei verhaftet. Der genaue Tatablauf und die Hintergründe zum Streit werden durch Detektive der Stadtpolizei Zürich abgeklärt. Zur Spurensicherung rückte das Forensische Institut Zürich aus. (ani/Stapo Zürich)