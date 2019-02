Nachbarin meldet Einbruch

Wie die Kantonspolizei in einer Mitteilung schreibt, hörte die Anwohnerin kurz vor 1.00 Uhr in der Nacht an der Fortunagasse Knallgeräusche. Als Sie aus dem Fenster sah, konnte Sie beobachten, wie in ein Geschäft eingebrochen wird und verständigte die Polizei.

Eine Frau und zwei Männer verhaftet

Sofort rückten mehrere Patrouillen sowie zivile Fahnder der Stadtpolizei Zürich an den Tatort aus. Als sie sich diesem näherten, kamen ihnen drei mutmassliche Täter entgegen. Diese ergriffen beim Erblicken der Polizei die Flucht, konnten aber nach kurzer Verfolgung durch die Polizisten angehalten und verhaftet werden.

Die 27-jährige Frau sowie die 26 resp. 38-jährigen Männer wurden für weitere Abklärungen in eine Polizeiwache gebracht. Durch das Forensische Institut Zürich wurde am Tatort eine umfassende Spurensicherung durchgeführt. (ani/Stadtpolizei Zürich)