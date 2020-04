Plötzlich will niemand mehr Bargeld Viele Läden bitten ihre Kunden derzeit, mit der Karte statt mit Bargeld zu zahlen. Damit stossen sie auf Verständnis. Für Unmut sorgen aber jene Geschäfte, welche die Annahme von Bargeld komplett verweigern. Michel Wenzler

Mit dem Nötli bezahlen – das stresst derzeit viele Kunden und Angestellte in Lebensmittelläden. Themenbild: Keystone

Am Boden vor der Kasse des Supermarkts sind gelbe Klebestreifen angebracht – sie markieren den Abstand, den die Kunden in der Warteschlange einhalten sollen. Die Stimmung ist gedrückt, die Angst greifbar. Die Kundin zuvorderst an der Kasse weist den Mann hinter ihr zurecht, obwohl er sich kaum bewegt hat. «Halten Sie die zwei Meter Abstand ein, das hier ist gefährlich!»