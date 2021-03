AstraZeneca und die Kettenreaktionen – Überrumpelt von Berlin Der Entscheid Deutschlands, die Verimpfung von AstraZeneca auszusetzen, hat Italien und Frankreich dazu gedrängt, den Stoff ebenfalls zu suspendieren – mit polemischer Note. Österreich lässt weiter impfen. Oliver Meiler aus Rom , Nadia Pantel aus Paris , Cathrin Kahlweit aus Wien , Kai Strittmatter aus Kopenhagen

Impftermine werden abgesagt – oder wenigstens aufgeschoben: In Saint-Jean-de-Luz, im Südwesten Frankreichs, wartet ein Mann auf seine Dosis. AstraZeneca wird auch in Frankreich vorerst nicht verimpft. Foto: Bob Edme (AP)

War es am Ende politischer Zugzwang? Hat Berlin mit seinem Vorpreschen in Sachen AstraZeneca Paris und Rom etwa überrumpelt? Der Entscheid Deutschlands, den Impfstoff auszusetzen, hat vor allem in Frankreich und Italien eine Polemik ausgelöst. Die Regierungen beider Länder sind dem Beispiel gefolgt und müssen sich nun deshalb erklären – ziemlich genervt. Man hätte sich bei einem so sensiblen Thema ein konzertiertes, zeitlich abgestimmtes Vorgehen gewünscht, auch bei der Kommunikation.

Italiens Premier Mario Draghi telefonierte am Dienstagabend mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron, um sich mit ihm über die Panne zu unterhalten. Draghi liess danach ein Communiqué herumschicken, damit die Unzufriedenheit auch zu aller Ohren kam, und das ist sonst nicht seine Art. Sobald die europäische Arzneimittelbehörde EMA die Bedenken aufhebe, werde man sofort wieder mit AstraZeneca impfen, hiess es.

Sorge vor dem Erlahmen der Impfbereitschaft

In Italien hatte es zuletzt einige fragwürdige Todesfälle gegeben. Bei den Obduktionen konnte aber bisher keine kausale Verbindung gefunden werden mit dem Impfstoff. Dennoch hatten schon vor der Suspendierung von AstraZeneca offenbar Tausende Italienerinnen und Italiener, die bereits für die Verimpfung dieses Stoffs vorgesehen waren, ihren Termin abgesagt. Nun herrscht die Sorge vor, dass die Suspendierung nachhaltige Folgen für die Impfbereitschaft haben könnte – gerade weil Deutschland es war, das davor warnte.

Italiens Gesundheitsminister Roberto Speranza erklärte den zeitlichen Hergang des Entscheids in einem Interview im «Corriere della Sera» so: «Wenn in einem Land wie Deutschland, das der EU mit Kraft und Prestige vorausgeht, etwas Neues auftaucht, ist es richtig, dass alle sich vorsorglich und vorsichtig verhalten.» Was er eigentlich sagen wollte: Ohne Deutschland hätte man eher nicht agiert.

«Schon wieder entscheidet Deutschland allein.» Valérie Boyer, französische Senatorin

In Frankreich wird die Impfpause mit AstraZeneca von der Opposition ausgeschlachtet. Besonders gehässige Kommentare kamen vom äussersten rechten Rand. «Deutschland entscheidet, Frankreich gehorcht», schrieb Florian Philippot, Ex-Vizechef des Rassemblement National, auf Twitter. Doch auch die konservative Senatorin Valérie Boyer von den Republikanern meinte: «Schon wieder entscheidet Deutschland allein.»

An der Staatsspitze wird diesem Eindruck nur halbherzig entgegengetreten. Französische Medien berichten übereinstimmend aus Regierungskreisen, dort sei man vom deutschen Impfstopp «überrumpelt» worden. Staatspräsident Emmanuel Macron erfuhr beim französisch-spanischen Gipfeltreffen in Montauban von der Ankündigung Jens Spahns und sah sich gezwungen, spontan nachzuziehen.

«Politico» zitiert einen Macron-Berater, man habe «nicht mit einem pawloschen Reflex reagiert», Berlin habe jedoch die «französischen Entscheidung psychologisch beeinflusst». Sprich: Man habe nicht so dastehen wollen, als gefährde man leichtfertig seine Bürger.

Sicherheitshalber ausgesetzt: AstraZeneca-Vakzin, das in den Impfplänen vieler Länder eine wichtige Rolle spielt. Foto: AFP

Für Frankreichs Pandemiemanagement ist der kurzfristige Wegfall des Impfstoffes besonders bitter. In der Region um Paris steigen die Infektionszahlen rasant an, die Spitäler sind überlastet, der Inzidenzwert liegt bei 400 Infizierten pro 100’000 Einwohner. Die Regierung setzte zuletzt auf eine optimistische Kommunikation, die vermitteln sollte, man könne durch schnelleres Impfen einen erneuten Lockdown vermeiden. Diese Hoffnung schwindet nun.

In Spanien starb eine 43-jährige Frau ohne Vorerkrankungen.

Spanien und Portugal haben die Impfungen mit AstraZeneca ebenfalls ausgesetzt. In Spanien werden drei verdächtige Fälle untersucht, von denen einer tödlich endete. Es handelt sich um eine 43-jährige Lehrerin aus Marbella, sie hatte keine Vorerkrankungen.

Bis Ende des Sommers sollen in Spanien 70 Prozent der Einwohner gegen das Coronavirus geimpft worden sein. Allerdings herrschen im Land Zweifel daran, ob sich dieser Plan halten lässt. Schon vor der Aussetzung von AstraZeneca beklagten einige Regionen, dass Impfdosen nur schleppend einträfen. Von den etwa 930’000, die vergangene Woche ausgegeben wurden, stammten etwa ein Drittel von AstraZeneca, berichtet «El País». Wegen des Stopps des Vakzins wurden in einigen Regionen nun vorerst Impftermine für Menschen unter 55 Jahren abgesagt, die in besonders gefährdeten Berufen arbeiten.

Österreich, Finnland und Estland scheren aus

Die nordischen und die baltischen Länder haben mittlerweile fast alle die Nutzung von AstraZeneca ausgesetzt. Am Dienstag verkündete auch Schweden, «als Vorsichtsmassnahme» den Impfstoff vorerst absetzen zu wollen. Man wolle abwarten, bis die Untersuchungen der EMA abgeschlossen seien. AstraZeneca hat seinen Hauptsitz in Grossbritannien, ist jedoch zum Teil ein schwedisches Unternehmen. Dänemark und Norwegen hatten den Einsatz schon vergangene Woche gestoppt, beide Länder meldeten Fälle von Thrombosen nach der Impfung mit AstraZeneca.

Aus der Reihe scheren Estland und Finnland: Beide Länder sehen vorerst keinen Grund, den Gebrauch des Impfstoffes abzubrechen. In Finnland habe man bislang keine schweren Reaktionen auf Astra Zeneca registriert, sagte Hanna Nohynek von der finnischen Gesundheitsbehörde. «Im Gegenteil: Es sieht so aus, als hätten wir bislang weniger solcher Zwischenfälle als erwartet.»

Auch Österreich impft vorerst weiter mit AstraZeneca, das hat das nationale Impfgremium am Montagabend beschlossen. Gesundheitsminister Rudi Anschober sagte, bis auf weiteres gebe es keinen Beweis für einen ursächlichen Zusammenhang zwischen diesem Impfstoff und den jüngsten Vorkommnissen, «die auch bei ungeimpften Personen auftreten» könnten. Man wolle, so Anschober, die nächsten Einlassungen der EMA abwarten, bevor man weitere Entscheidungen fälle.

Bundeskanzler Sebastian Kurz hatte am Montag eine Reihe von Amtskollegen vor allem aus dem Osten der EU empfangen, die gemeinsam mit ihm Klage über die undurchsichtige Impfstoffzuteilung in der EU führen. Hintergrund ist unter anderem, dass Österreich auf die Bestellung zusätzlicher Impfdosen von Pfizer/Biontech auf dem Sekundärmarkt verzichtet und beim Einkauf vor allem die Kontingente für AstraZeneca und Moderna ausgeschöpft hatte.