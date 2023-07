Alt-Bundesrat gegen Zuwanderung – Ueli Maurer macht weiter Politik Der ehemalige SVP-Magistrat engagiert sich im Komitee der «Nachhaltigkeits­initiative» seiner Partei. Die SP findet das «stossend» – dabei ist politisches Engagement von Alt-Bundesräten nicht unüblich. Edgar Schuler

Er will es nicht lassen: Ueli Maurer engagiert sich für die Anti-Zuwanderungs-Initiative seiner SVP. Foto: Simon Glauser

Bei seinem Abschied aus dem Bundesrat sagte Ueli Maurer, er wolle endlich wieder «der normale Ueli» sein.

Karin Keller-Sutter, seine Nachfolgerin im Finanzdepartement, glaubte – wie viele – das bedeute: Der einstige Armee-Radfahrer bewegt sich zu seinem Privatvergnügen wieder mehr auf dem Velo. Darum schenkte Keller-Sutter ihrem Vorgänger zur Wachablösung im Finanzdepartement den Reiseführer «Legendäre Radtouren in Europa».

Aber: Der «normale Ueli» ist offensichtlich nach Jahrzehnten in der Politik als Parlamentarier, Parteipräsident und Bundesrat vor allem eines: Politiker.

Denn jetzt zieht Maurer mit am Karren der jüngsten Anti-Zuwanderungs-Initiative der SVP. Er figuriert prominent im Initiativkomitee dieser sogenannten Nachhaltigkeits­initiative.

Für eine Stellungnahme war Maurer nicht zu erreichen. Aber die SVP zitiert ihn mit den Worten: «Es liegt im Interesse kommender Generationen, dass heute Instrumente geschaffen werden, um die Zuwanderung in die Schweiz mit klaren Grundsätzen zu regeln.»

«Es ist stossend, dass Ueli Maurer jetzt an vorderster Front den SVP-Wahlkampf unterstützt.» Fabian Molina, SP-Nationalrat

Ziel der Initiative ist, dass die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz nicht vor dem Jahr 2050 die Marke von 10 Millionen Personen überschreitet. Ab einer Einwohnerzahl von 9,5 Millionen müsste der Bund Massnahmen ergreifen, im äussersten Fall die Kündigung der Personenfreizügigkeit mit der EU.

Dabei sind die Chancen gross, dass der Bundesrat die Initiative im Fall einer Annahme tatsächlich umsetzen müsste: Zwei von drei Bevölkerungsszenarien des Bundes gehen davon aus, dass die 10-Millionen-Schweiz zwischen 2035 und 2040 Realität wird.

Ueli Maurer gibt nun also der Initiative mit seinem Ansehen als Alt-Bundesrat Gewicht. Das erzürnt politische Gegner: Zu «20 Minuten» sagte SP-Nationalrat Fabian Molina, es sei «stossend», dass Maurer nun «an vorderster Front den SVP-Wahlkampf unterstützt».

«Freuen wir uns doch, dass Alt-Bundesräte keine Eunuchen sind.» Roger Köppel, SVP-Nationalrat

«Weltwoche»-Verleger und Noch-SVP-Nationalrat Roger Köppel widerspricht. Er sagte in seiner Internet-Sendung «Weltwoche daily» : «Freuen wir uns doch, dass Alt-Bundesräte keine Eunuchen sind.» Entlastet vom Bundesratsamt dürfe Maurer nun wieder seine persönliche Meinung zu politischen Fragen äussern.

Molina allerdings hat recht, wenn er sagt, es entspreche «nicht den Gepflogenheiten», dass Alt-Bundesräte sich «so früh dermassen offensiv in die Tagespolitik einmischen».

Zwar schloss sich auch Ruth Metzler einem Initiativkomitee an, demjenigen zur Einführung der Individualbesteuerung . Aber die ehemalige Bundesrätin der CVP (heute Mitte) tat das erst fast 20 Jahre nach ihrem Ausscheiden aus der Landesregierung 2003.

Ein Sonderfall ist Christoph Blocher. Nach seiner Nichtwiederwahl als Bundesrat 2007 politisierte der SVP-Übervater nahtlos weiter. 2011 kehrte er in den Nationalrat zurück. Er sass auch etwa im Initiativkomitee der Durchsetzungsinitiative seiner Partei.

Zudem gab er den Startschuss für die Neutralitätsinitiative. Dabei verzichtete er aber darauf, selbst dem Initiativkomitee beizutreten. Zur Begründung führte er sein Alter an : «Bis über die Initiative abgestimmt wird, bin ich 86 Jahre alt, und wer weiss, ob ich das bis dann noch könnte.»

Blocher ist in vieler Hinsicht eine Ausnahme. Nicht unüblich ist es allerdings, dass ehemalige Mitglieder des Bundesrats öffentlich politisch Stellung nehmen. Micheline Calmy-Rey, Ruth Dreifuss, Pascal Couchepin, Adolf Ogi, Kaspar Villiger und Moritz Leuenberger äusserten und äussern sich immer wieder an öffentlichen Podien, in Reden, Interviews und sogar Büchern zu aktuellen Fragen – was auch hin und wieder zu Diskussionen führt.

«Es gibt keine Regeln, was ehemalige Bundesrätinnen und Bundesräte dürfen und was nicht.» Marc Bühlmann, Politologie­professor

Der Politologe Marc Bühlmann sagt: «Es gibt keine Regeln, was ehemalige Bundesrätinnen und Bundesräte dürfen und was nicht.» Der Professor an der Uni Bern hält es denn auch nicht für falsch, wenn sich Alt-Bundesräte politisch betätigen. «Die Förderung politischer Debatten ist aus demokratietheoretischer Perspektive durchaus wünschenswert.»

«Im an ‹Personen› armen politischen System der Schweiz nehmen Bundesrätinnen und Bundesräte eben schon eine spezielle Rolle ein», sagt Bühlmann. Und Personalisierung sei ein wichtiges Element für politische Aufmerksamkeit.

