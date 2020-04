Corona-Sitzung der Regierung – Ueli Maurers Protest im Bundesrat Während der Bundesrat stundenlang über den Corona-Ausstieg diskutierte, blieb Finanzminister Ueli Maurer still. Er protestierte damit gegen die – aus seiner Sicht – zu zaghafte Lockerung. Benjamin Gafner

Macht sich Sorgen um die finanzielle Zukunft der öffentlichen Hand: Finanzminister Ueli Maurer (SVP). Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Die finanziellen Folgen der Bundesratsentscheide vom Donnerstag sind nicht beziffert. Weder für die Bundeskasse noch für die gesamte Binnenwirtschaft. Finanzminister Ueli Maurer (SVP) mochte die sich abzeichnenden Diskussionen über einen schrittweisen Ausstieg aus dem gegenwärtigen Corona-Regime gar nicht erst mittragen. Das besagen regierungsnahe Quellen.

Demnach stellte Maurer per Mitbericht im Bundesrat den Antrag, die Lockerungen für «personenbezogene Dienstleistungen» und weitere Bereiche wie Gärtnereien bereits am 20. April in Kraft zu setzen. Und nicht erst am 27. April, wie dies Gesundheitsminister Alain Berset (SP) beantragte. Zwei Wochen später sollten gemäss Ueli Maurer dann alle anderen Läden öffnen. Die Öffnung sollte also deutlich rascher vollzogen werden, als dies der Bundesrat entgegen den Anträgen Maurers beschloss.

Maurer machte bei der Begründung seines Mitberichts offenbar nicht nur auf verheerende Folgen eines langsamen Ausstiegs in der Bundeskasse aufmerksam, er verwies auch auf gravierende negative Folgen in den Haushalten von Kantonen und Gemeinden. Die Schweizer Wirtschaft verliere pro Woche 4 bis 5 Milliarden Franken. Das bedeute massiv tiefere Steuereinnahmen auf allen Staatsebenen. Zudem drohten Arbeitslosenzahlen von bis zu 10 Prozent.

Durch die gesprochenen finanziellen Hilfspakete des Bundes in Milliardenhöhe und wegen wegbrechender Steuereinnahmen hätten Bund, Kantone und Gemeinden bald tiefrote Zahlen zu schreiben, warnte Maurer offenbar. Um Schäden nicht noch zu vergrössern sei – bei einem gleichzeitigen Schutz der gesundheitlich gefährdeten Risikogruppen – eine möglichst schnelle Lockerung der bisherigen Massnahmen nötig. Nur so komme die Wirtschaft wieder in Fahrt.

Bürgerliche stützen Berset

Dass die erste Öffnung nicht schon am Montag, wie Maurer es wollte, sondern erst eine Woche später, greift, zeigt: Der Finanzminister fand in der Sitzung vom Donnerstag keine Mehrheit. Dies wiederum bedeutet, dass auch mindestens ein Mitglied aus der FDP sich gegen einen rascheren, auf Wirtschaft und Finanzen fokussierten Öffnungskurs im Bundesrat aussprach.

Maurer kündigte im Bundesrat offenbar auch noch an, er werde sich an den Diskussionen im weiteren Verlauf der Sitzung nicht beteiligen, sollte die Mehrheit seinen Vorschlägen nicht folgen. Und so blieb der SVP-Bundesrat bei den weiteren Diskussionen stumm, wie zu erfahren war.

Maurer stand damit auf verlorenem Posten. Sogar dessen Parteikollege und Wirtschaftsminister Guy Parmelin sowie die anderen bürgerlichen Bundesrätinnen und Bundesräte einigten sich am Schluss einhellig auf den schrittweisen Ausstieg. Dabei bleiben lediglich die erste Phase vom 27. April klar sowie die zweite vom 11. Mai. Alles andere – vom Restaurantbetrieb über den Sport bis hin zu den Kulturveranstaltungen – bleibt ungeklärt. Vorerst.