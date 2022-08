Ukraine startet Gegenoffensive – Ukraine meldet Durchbrüche und erobert angeblich erste Dörfer im Süden zurück Die ukrainische Armee hat die lang erwarteten Angriffe auf Cherson offenbar begonnen. Die Russen wiegeln ab. Noch gibt es nur wenig gesicherte Informationen. UPDATE FOLGT

Die Gegenoffensive hat begonnen: Ukrainische Soldaten bringen Waffen in Stellung. Foto: AFP (Archiv)

In der von Russland besetzten Region Cherson sind nach ukrainischen Angaben «schwere Kämpfe» ausgebrochen. Es habe «den ganzen Tag und die ganze Nacht über starke Explosionen» gegeben, erklärte das Büro von Präsident Wolodimir Selenski am Dienstag. «Fast das gesamte Gebiet» der Region Cherson sei betroffen. Laut Kiew sollen russische Waffenlager und Kontrollpunkte mit Hochpräzisionswaffen zerstört worden sein. Zudem seien auch erneut mehrere Brücken über den Fluss Dnipro angegriffen worden, um russische Versorgungslinien zu unterbrechen.

Das britische Verteidigungsministerium erklärte, der «Umfang des ukrainischen Vorstosses» könne zwar nicht bestätigt werden. Die Armee habe aber das «Artillerie-Feuer an Frontabschnitten im ganzen Süden erhöht».

Wie die Südgruppe der ukrainischen Armee mitteilte, seien Einheiten der Donezker Separatisten und russischer Marineinfanterie zum Rückzug gezwungen worden. Genauere Ortsangaben wurden nicht gemacht. Der US-Sender «CNN» berichtete unter Berufung auf ukrainische Militärquellen, vier Dörfer bei Cherson, darunter Prawdyne, seien erobert worden. Die Angaben waren zunächst nicht überprüfbar.

Ein hochrangiger Berater von Präsident Selenski, Oleksij Arestowitsch, behauptete auf Youtube ebenfalls, ukrainische Truppen hätten bereits mehrere Stellen der russischen Verteidigungslinien durchbrochen. Zudem greifen die ukrainischen Streitkräfte ihm zufolge Boote an, mit denen russische Truppen über den Fluss Dnipro (Dnjepr) hinweg versorgt werden. Arestowitsch warnte aber auch vor zu hohen Erwartungen. Für eine erfolgreiche Gegenoffensive brauche es viel Geduld.

Nervosität auf russischer Seite?

Das Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte ukrainische Angriffe in den Gebieten Cherson und Mykolajiw, behauptete aber, sie seien «jämmerlich gescheitert». Die ukrainische Armee habe schwere Verluste an Soldaten und Technik erlitten. Belege dafür gab es nicht. Für Nervosität auf russischer Seite sprachen Äusserungen aus den Besatzungsverwaltungen, die versicherten, dass gar nichts geschehe.

Der russische Nationalist und frühere separatistische Feldkommandeur Igor Girkin bestätigte hingegen auf Telegram die Angriffe. Sie seien bislang aber nur als Demonstration gedacht, die Ukraine setze ihre Hauptkräfte noch nicht ein. Zu einem ähnlichen Schluss kamen auch Pentagon-Vertreter, die laut «CNN» vom «Abtasten» der Front sprachen.

Offenbar ist nun aber die von Russen gehaltene Stadt Nowa Khachowka nach Raketenangriffen ohne Strom und Wasser. Über den dortigen Staudamm des Dnipro läuft eine wichtige Strasse zur Versorgung der russischen Truppen auf dem rechten Ufer. Die staatliche russische Agentur «Ria Nowosti» zitiert einen Offiziellen, der davon ausgeht, dass der ukrainische Angriff «möglicherweise schrecklichen Folgen» habe.

Der deutsche Militärexperte Carlo Masala spricht von einer «sehr sehr unklaren Lage». Für ihn steht zwar fest, dass eine Verteidigungslinie der Russen gefallen sei. «Was aber unklar ist, ist, ob dieser Stoss wirklich der Stadt Cherson gilt und wieweit die Ukraine jetzt in der Lage ist, ich sage jetzt mal, mit Verbänden in diese Stadt vorzudringen», so Masala gegenüber «Bayern 2».

Cherson ist strategisch wichtig

Russland kontrolliert derzeit rund 20 Prozent des Territoriums der Ukraine. Konzentriert haben sich die russischen Truppen in den vergangenen Wochen auf den Osten und den Süden der Ukraine entlang der Schwarzmeer-Küste. Cherson zurückzuerobern wäre ein grosser Erfolg für die ukrainische Armee und ein heftiger Rückschlag für Moskau. Die Stadt war zu Kriegsbeginn, womöglich auch wegen Kollaborateuren im Geheimdienst und der Stadtverwaltung, fast widerstandslos eingenommen worden.

Ukrainische Soldaten feuern aus einer Stellung an der Front. Foto: AFP

Strategisch an der Mündung des Flusses Dnipro gelegen, können von hier aus die Städte Odessa, Mykolajiw oder die Krim bedroht werden. «Wenn die Ukrainer über Cherson die Kontrolle haben, haben sie auch die Kontrolle über die Frischwasserzufuhr zur Krim. Das heisst also ein Druckinstrument, um die Russen auch auf der Krim noch weiter unter Druck zu setzen», sagt der deutsche Militärexperte Masala.

Falls Russland die Stadt verliert, wäre eine Einnahme der südlichen Ukraine auf absehbare Zeit ausgeschlossen. Experten hatten jedoch zuletzt bezweifelt, dass die ukrainische Armee eine Offensive dieser Grösse erfolgreich durchführen kann.

Seit Beginn der Invasion im Februar hat sie fast ausschliesslich Verteidigungsschlachten geführt und stoischen Widerstand geleistet. Die Ukraine hat hingegen wenig Erfahrung mit offensiven Operationen, die andere Fähigkeiten, einen zahlenmässigen Vorteil und grosse Reserven an Munition und Truppen erfordern. Die «New York Times» spricht deshalb von einer der «ehrgeizigsten und bedeutendsten Militäraktionen des Krieges». Zumal die ukrainischen Soldaten eine moralische Stärkung dringend nötig hätten.

Briten sehen geschwächte Russen

Allerdings leiden die russischen Besatzer nach Angaben von britischen Militärexperten trotz erheblicher Verstärkungen unter Personal- und Nachschubproblemen. Das geht aus dem täglichen Geheimdienst-Update des britischen Verteidigungsministeriums vom Dienstag hervor.

Ob die Russen der ukrainischen Gegenoffensive in der Region standhalten könnten, hänge entscheidend davon ab, ob sich eine Neuorganisation der Invasionstruppen bewähre. «Seit Anfang August hat Russland erhebliche Anstrengungen unternommen, um seine Kräfte am Westufer des Flusses Dnipro um Cherson herum zu verstärken», hiess es in der Mitteilung auf Twitter.

Dabei seien die Einheiten im Süden wohl durch Komponenten aus dem Osten ergänzt worden. Das lege eine grundsätzliche Neuorganisation der Kommandostrukturen nahe. Die meisten Einheiten um Cherson seien jedoch wohl weiterhin unterbesetzt und hingen von brüchigen Nachschublinien per Fähre und Pontonbrücken ab.

Das sieht offenbar auch das Pentagon ähnlich. Laut CNN halten Quellen im US-Verteidigungsministerium den Zeitpunkt der Gegenoffensive für günstig, weil es den Russen nicht gelungen sei, so viele Truppen wie gewünscht an die Front bei Cherson zu verlegen.

Politisch steht die Ukraine allerdings unter Zeitdruck, weil Russland sich die eroberten Gebiete einverleiben will und mutmasslich für September Volksabstimmungen darüber vorbereitet.

sda/afp/nlu

